Nyitnak a fővárosi strandok! Emelkednek vajon a belépők?

A jó idővel a nyár közeledtével május elejétől nyitottak ki a strandok. Utánajártunk mi a helyzet a strandbelépők frontján.

Készülnek a nyitásra a Palatinus strandon is. Fotó: Bánkúti Sándor

Évtizedek óta mindenki tudja, hogy május eleje a strandszezon kezdete. A Covid óta ez megváltozott és az utóbbi időkben az időjáráshoz igazítják a szabadtéri fürdők és strandok nyitásukat. Az általános tapasztalat, hogy a fürdővendégek is megvárják a kánikulát és inkább a 30 fokos melegben strandolnak, mert a hidegben a működési költségek sokkal magasabbak, mint a nyáron. De annyira nem kell aggódni, mert tavalyi évben a kánikulai napokon is átlagosan, 5- 7 ezer strandoló látogatta meg a Palatinus Strandfürdőt. A látogatottságot egyedül az időjárás gátolhatja meg, volt olyan, hogy rossz időben 300 fős látogató sincsen kinn a Palán.

A nyitásig viszont folyamatosan zajlanak a szezonra felkészítő munkák, tisztítják a medencéket, a csúszdákat is karbantartják és a parkos rész virágosítása is ilyenkor folyik. Mint minden évben, most is szakaszosan ütemezi a nyitást a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Ez azt jelenti, hogy májusban a legtöbb budapesti strand, ahol van kültéri medence, megnyitják a közönség előtt. Ez a Palatinust, a Csillaghegyi strandot, a Paskál és a Pesterzsébeti fürdőt jelenti. A Római és a Pünkösdfürdő az időjárástól függően nyitnak majd meg, mivel itt csak kültéri medencék vannak.

A Dagály Termálfürdő és Strandfürdő élménymedencéi felülnézetből. Fotó: Youtube

Mennyivel lesznek drágábbak a strandbelépők?

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőiben a belépők ára 2024. január 8-tól átlagosan 5-13 százalékkal emelkedtek, amely az infláció alatt van.

Nézzük ez idén mit is jelent!

Legdrágábban még mindig a Széchenyi fürdőben strandolhatunk. Itt a normál napi jegy 10500- ba kerül, de ha Zsigmond kártyát kiváltjuk, akkor jóval kedvezőbb áron, 4-4500 Ft-ért strandolhatunk az impozáns fürdőben.

Csillaghegyen többféle belépő van. Ha komplex belépőjegyet váltunk, az 5200 Ft, de ha csak a strandolnánk azt 3800 Ft-ért megtehetjük. Gyerekjegy is van 2800 Ft-ért.

Pesterzsébeti Uszoda és Gyógyfürdő a héten már elkészül és várja a kültéri nyitást. Komplex jegyára 4800 Ft, amiben a kültéri medence a gyógyszolgáltatások és szauna is igénybe vehetők. A kültéri medencénél még hullámfürdő is van amely egy széles tengerparti strand hangulatát idézi és egy hajókompppal jelzik a hullámok indítását.

A Dagály Gyógy és Strandfürdőben 8 különböző formájú és hőmérsékletű medence várja a fürdőzőket. Az árak is csak mérsékelten emelkedtek. A felnőtteknek 3400-3700 Ft-os napijeggyel lehet a dunai panorámás medencék gyógyvizét élvezni. Itt már családi jegy is kapható a két felnőtt 1 gyerek kombináció kedvező 6-7400 Ft-os áron.

A Margitszigeten található Palatinus fürdő egész évben nyitva van, de csak a beltéri pancsoló gyerekmedence és a termál-medencék használhatók. A fürdő vezetősége május 10-én tervezi a kültéri élménymedence nyitását. A hullámmedencét és a strandmedencét pedig júniusban használhtja majd a közönség. Az árak hétköznap 3200 Ft, hétvégén 3500 Ft.

A Csepeli Strandfürdő, a soroksári Duna-ág partján található. A nyári szezonban akár 4000 fő is kényelmesen fürdőzhet itt. Télen a fedett úszómedence és a termálvizes medence is használható a szauna-faházakkal együtt. Májusban a kültéri medencéket is megnyitják. A napi belépő ára 3000 Ft, de csak úszójegyet is válthatnak azok, akik csak sportolni szeretnének. A kerület lakosainak kedvezményes 2000 Ft-os belépővel fürödhetnek, a gyerekjegy ára kedvező 800 Ft-os áron adják.

Így más dolgunk nincs is mint előkészíteni a fürdőruhát és várni a jó időt, hogy végre strandolhassunk.