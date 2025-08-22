RETRO RÁDIÓ

Ne dőlj be ezeknek a csalásoknak! Ismét lecsaptak, ezúttal Pest vármegyében

Ha ezt kérik, akkor valószínűleg csalók.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 06:22
pénz bankszámla Rendőrség csalás tanács

Még mindig érdemes résen lenni, mert a telefonos csalók továbbra is próbálkoznak. Egy kis figyelmességgel megelőzhető a baj! - olvasható a Rendőrség oldalán.

Augusztus első felében egy budaörsi nőt hívtak fel ismeretlenek, és először banki ügyintézőnek, majd később rendőrnek adták ki magukat. Ezt kihasználva rávették áldozatukat arra, hogy a pénze biztonsága érdekében egy QR-kódos linken keresztül töltsön le egy alkalmazást. 

A sértett megtette, és ennek segítségével hozzáfértek az egyik bankszámlájához, amiről így több mint 3 millió forintot tudtak megszerezni. Ezt követően pedig rávették a hölgyet, hogy egy másik bankszámlájáról mintegy 4 millió forintot utaljon át nekik.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság tanácsai a csalások elkerülése érdekében:

– Ne hagyja magát átverni, ne dőljön be a csalóknak: legyen gyanakvó!

– Tartsa észben: a banki ügyintézők soha nem kérik az ügyfeleket telefonbeszélgetés közben utalásra! Azt sem kérik, hogy telepítsen bármilyen alkalmazást telefonjára vagy számítógépére! A rendőrség sem kér ilyet!

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találnak.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu