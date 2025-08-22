Ne dőlj be ezeknek a csalásoknak! Ismét lecsaptak, ezúttal Pest vármegyében

Még mindig érdemes résen lenni, mert a telefonos csalók továbbra is próbálkoznak. Egy kis figyelmességgel megelőzhető a baj! - olvasható a Rendőrség oldalán.

Augusztus első felében egy budaörsi nőt hívtak fel ismeretlenek, és először banki ügyintézőnek, majd később rendőrnek adták ki magukat. Ezt kihasználva rávették áldozatukat arra, hogy a pénze biztonsága érdekében egy QR-kódos linken keresztül töltsön le egy alkalmazást.

A sértett megtette, és ennek segítségével hozzáfértek az egyik bankszámlájához, amiről így több mint 3 millió forintot tudtak megszerezni. Ezt követően pedig rávették a hölgyet, hogy egy másik bankszámlájáról mintegy 4 millió forintot utaljon át nekik.