"Ő csak jót akart, vendégeket várt" - Kocsival rohant a halálba a nyugdíjas Péter bácsi Lipótnál

A tragikus végkimenetelű baleset még pénteken (június 7.) kora este történt Lipót és Darnózseli között. Egy 86 éves férfi ugyanis információk szerint éppen Lipót felől érkezett, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról, és egy, az utat szegélyező fának rohant.

Péter bácsit mindenki szerette és tisztelte Fotó: shutterstock

Bár azonnal segítséget hívtak, már hiába: a férfi olyan súlyosan megsérült az ütközés után, hogy már nem lehetett már mit tenni és a helyszínen életét vesztette. A kocsit vezető lipóti nyugdíjast, Péter bácsit rengetegen szerették és ismerték a környéken, ugyanis idős kora mellett is teljes és aktív életet élt, rengeteget jött-ment a környéken. A Metropol úgy tudja, hogy a férfi Lipóton élt, azaz alig pár kilométerre volt otthonától, vélhetően a baleset előtt pár perccel indult el a háztól. A helyiek és az ismerősök nem értik, hogyan történhetett a szörnyű baleset, ugyanis Peti bácsi fizikailag, illetve szellemileg is teljesen ép volt, aki nem csak belföldre, hanem külföldre is gyakran járt, itthon és kint élő családtagjait ugyanis sokszor meglátogatta.

Ehhez sosem volt szüksége segítségre, ahogyan a napi teendői elvégzéséhez sem: ellátta magát és minden háztartás körüli munkát elvégzett, még a fizikai munkákkal is gond nélkül elboldogult:

Dolgozgatott a kertben, elbíbelődött bármivel, ellátta magát minden nap, vezetett, jött-ment minden felé. Egyáltalán nem volt magatehetetlen, a korához képest szellemileg és testileg is fitt emberről van szó. Mindenki nagyon szerette, nagyon jókat lehetett vele beszélgetni, kedves és nagy tudású férfi volt

- mondta a férfi egyik ismerőse. Így nem értik, hogyan történhetett a baleset, ugyanis Peti bácsi jól vezetett, sosem volt gondja ezzel. Egyik ismerőse szerint rosszullét okozhatta a gondot:

Nagyon sajnáljuk! Egy rendkívüli nagy tudású, naprakész ember volt a Péter bácsi! Neki nem volt segítségre szüksége. Szeretettel fogunk rá emlékezni! Egy pillanatnyi nem figyelés, leesett a telefon vagy leállt a szív. Ezt már nem tudni. És lehet-e vezetni ilyen korban? Ő biztos csak jót akart, vendégeket várt

- írta kommentben egy másik ismerős.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.