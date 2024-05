Szentkirályi Alexandra: Budapestnek ragyognia kell!

– Ha a fővárosban élők megválasztanak, Budapest végre egy közlekedhető város lesz – mondta Szentkirályi Alexandra, akinek tervei között szerepel, hogy újra a tízszeresére emelje az útfelújítási alapot Budapesten. Célja, hogy kitakarítsa a Városházát Gyurcsány bukott politikusaitól és a haveri körüktől. Mert mint mondta, „amíg Karácsony Gergely összes ideje azzal megy el, hogy kiszolgálja Gyurcsány Ferenc embereit, addig a budapestiek problémái csak egyre rosszabbak lesznek”. Szentkirályi felszámolná a városházi korrupciót is és búcsút intene a pazarló bürokráciának.

Biztonságosabbá tenné a bulinegyedet, ahogy egész Budapestet is.

Szentkirályi Alexandra szerint addig nem fog haladni a város, amíg Gyurcsány emberei vezetik Fotó: MW

A Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje azonban nemcsak ígér, hanem cselekszik is. Már most megmutatta: ha Budapest és a kormány között jó a viszony, Magyarország fővárosa is szárnyalhat. Ennek előnyeit a BKK-BKV 15 ezer dolgozója látta elsőként, akikről Karácsony Gergely „csődpolgármester” egyszerűen elfelejtkezett – ahogyan a Budapest bérlet lejáró szerződéskötéséről is anno. Szentkirályinak köszönhetően a fővárosi cégek dolgozói vállalati országbérletet kapnak kedvezményes áron, 1250 forintért. A közelgő, június 9-ei önkormányzati választáson a politikus szerint az forog kockán, hogy Budapest megragad-e a Gyurcsány-korszakban, vagy fejlődő pályára tud állni: "Én mindent meg fogok tenni, hogy ez a város végre haladhasson, a szó szoros és átvitt értelmében is" – hangsúlyozta Szentkirályi.

Útfelújítási alap: Karácsonyék a tizedére csökkentették, ezen változtatni kell!

Szentkirályi szerint a „csődpolgármester” nemtörődömsége az utak állapotán is meglátszik.

2019-ig még zajlottak útfelújítások, mert a főváros együtt tudott működni a kerületekkel.

Korábban a városrészek vállalták a tervezést, az engedélyeztetést, a főváros pedig finanszírozta a felújítást. De megérkeztek Karácsonyék és tizedére csökkentették az útfelújítási alapot, és már korábbi útfelújítási megállapodásokat is felmondtak. Főleg a külső kerületek szenvednek, mert már ígéreteket sem kapnak arra, hogy mikor lehet majd újra biztonságosan közlekedni. Ezen is változtatni fogunk

– mondta Szentkirályi Alexandra.



Lebukott Karácsony, aki a tíz évnél idősebb autók kitiltására készül

Egy átlagos parkoló Budapesten: az itt várakozó autók többsége 10 évvel öregebb Fotó: Metropol

A „csődpolgármester” ámokfutása a közlekedésben hagyott leginkább nyomot. Giga dugók, balesetveszélyes bicikliutak, rosszabbodó levegőminőség, autósüldözés. Ez körülbelül a summája „fejlesztéseinek”, de Szentkirályi Alexandra Karácsony olyan, a háttérben készülő titkos tervéről is lerántotta a leplet, amelyről a főpolgármester a választási kampány idején hallgatott volna, annak ellenére, hogy a fővárosi autósok 61 százalékát érintené nagyon rosszul.

Karácsony káoszt teremtett a főváros közlekedésében, erre most kitiltaná a 10 évnél idősebb autókat –a fővárosi autók kétharmadát. Karácsony először lebukott, hogy kitiltaná az idős autókat, majd hazudott. Ahelyett, hogy P+R parkolókat épített volna, hogy közösségi közlekedést fejlesztett volna és ezekkel oldaná meg a forgalomnövekedést, inkább tiltanak

– mutatott rá a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje.

Rakparti autókitiltás: Karácsony ezzel is lapított, de Szentkirályi lebuktatta

"Karácsonyék másik – a választási kampány idején titkolt terve –, hogy örökre kitiltsák az autókat a rakpart Lánchíd és Szabadság híd közötti szakaszról, ez pedig kegyelemdöfés Budapest közlekedésének” – fogalmazott Szentkirályi, aki bemutatta azt a térképet, amelyet már elfogadott a DK-s többségű közgyűlés Karácsony kezdeményezésére. Szentkirályi szerint ez a húzása a „csődpolgármesternek” pofátlanság. Esztelen tiltások helyett inkább pontos forgalmi modellezést kell végezni és közlekedési szakértőket megkérdezni. Karácsony helyett Szentkirályi Alexandra ezt meg is tette. Kiderült: óránként kb. 2400 autós megy át a Rakparton, ha ez a mennyiség, rákerülne a környező utakra, akkor abból drámai helyzetek lennének.

"A teljes Hungária körúton nőne a forgalom, ahogyan a Fiumei és Rottenbiller úton is. A Nagykörúton és a kiskörúton nagyon durván, körülbelül 50 százalékkal. A budai oldal is érintve lenne, a Margit hídfőtől az Alkotás útig jelentősen, a budai rakparton pedig körülbelül 10 százalékkal nőne a forgalom" – ecsetelte a szakértő.



Elintézte: A BKK dolgozók is kapnak kedvezményes országbérletet

"Karácsony megint hazudott! Ahhoz, hogy a BKK-BKV dolgozói is részesülhessenek kedvezményes vállalati országbérletben, Karácsonynak annyi dolga lett volna, hogy egy jogszabálymódosítást és egy BudapestGO applikációfejlesztést szorgalmaz. Ezt a munkát persze nem volt hajlandó elvégezni. Emiatt 15 ezer ember kedvezményes vállalati országbérlete került veszélybe" – részletezte Szentkirályi, aki számos Budapestet érintő fejlesztésről egyeztetett Lázár János építési és közlekedési miniszterrel, és megállapodtak abban, hogy a BKK-BKV csoport 15 ezer dolgozója is megkaphassa a kedvezményes vállalati országbérletet, a MÁV-Volán dolgozókhoz hasonlóan.

Újra bemutattuk, hogy van ellenszer Karácsonyék nemtörődömségére: a munka!

– mondta Szentkirályi Alexandra, akinek segítség a „csődpolgármester” még gáncsolta is azzal, hogy 7 hónap átfutást jelzett az ügy kivitelezésére. De, hogy ne kelljen ennyit várniuk a BKK- BKV dolgozóknak, Lázár Jánossal ezt a problémát is megoldotta a Fidesz-KDNP főpolgármesterjelöltje.



Biciklisek: „Az Üllőin a helyzet tragikus”

"Amit Karácsony a közlekedésben csinált az ámokfutás, elmebaj, káosz" – summázta Szentkirályi, aki az Üllői úti biciklisávokat és karókat tragikus állapotként jellemezte Fotó: Facebook

Áll a dugó, megszűnt a buszsáv, a gumikarók nem nyújtanak nagyobb biztonságot a kerékpárosoknak. A jelenlegi állapot rossz az autósoknak, rossz a kerékpárosoknak és rossz a buszoknak is. Így nem lehet közlekedést szervezni. Átgondoltan, a józan ész figyelembevételével tervezem rendbe tenni a mai kaotikus közlekedést, ami úgy lenne biztonságos a bicikliseknek, hogy közben a főváros abbahagyná az autósok üldözését. Jelenleg a közlekedési káosz az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Nem lehet mondvacsinált indokokkal akadályozni a mentők és a tűzoltók közlekedését!

– hangsúlyozta a fideszes jelölt.



Hajléktalanproblémák, romló biztonság

Szentkirályi Alexandra Pintér Sándor belügyminiszterrel tárgyalt a Budapestet és a budapestieket érintő kérdésekről. Szerinte a fővárosiak érdekében elengedhetetlen, hogy a Belügyminisztériummal folyamatos párbeszéd és együttműködés alakuljon ki egy biztonságos rendezett Budapest érdekében.

2023-ra drasztikusan csökkent a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság BRFK-val való közös járőrözésének óraszáma. Míg 2019-ben évi 37 ezer órában dolgoztak együtt, addig 2023-ra ez a szám 2 ezerre csökkent. Ezt az együttműködést a 2019 előtti óraszámra kell visszaépíteni a budapestiek biztonsága érdekében. Karácsony nem foglalkozik a hajléktalankérdéssel. Facebook-posztokból nem lehet ezt a kérdést megoldani. Arról egyeztettem a miniszterrel, hogy végig kell gondolnunk azt a jogszabályi környezetet, ami megteremti a lehetőségét a helyzet megfelelő kezelésének. Nem lehet, hogy a közösségi közlekedés, az aluljárók és a közterek használhatatlanok azért, mert mások életvitelszerűen ott tartózkodnak. Áttekintettük még a bulinegyed közbiztonsági helyzetét is. Konkrét megoldási javaslattal fogok jelentkezni

– részletezte Szentkirályi Alexandra.