Nagyot változik az élet március elsejével: mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Mától egy hónapig bárki lecserélheti a meglévő lakásbiztosítását

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2024. március hónapjára meghirdetett egy egy hónapos felmondási lehetőséget. A meghirdetett felmondási program keretei között az ügyfeleknek lehetősége nyílik felmondani meglévő lakásbiztosításukat akkor is, ha éppen a meghatározott idő nem esik évfordulóra, eddig ugyanis csak évfordulókkor lehetett lakásbiztosítást váltani. Érdemes tehát minden lakásbiztosítással rendelkezőnek átnézni a meglévő szerződését és összehasonlítani annak fedezeteit és díját a mostani piaci ajánlatokkal. Könnyen lehet ugyanis, hogy olcsóbban tud jobb biztosítást kötni.

Nem árt megfelelően biztosítani a lakásokat Fotó: Zyn Chakrapong

Március 1-jétől változik a budapesti közlekedési rend

A BKK-járatokon 2024. március 1-jétől a Budapest-bérlet mellett az országbérletet és a Pest vármegyebérletet is elfogadják. A Budapest-bérlet változatlanul érvényes a főváros egész területén a BKK járatai mellett a Volánbusz (kék) környéki és (sárga) regionális autóbuszain, a MÁV-HÉV járatain, valamint minden MÁV-Start-vasútjáraton Budapesten belüli utazás esetén a 2. kocsiosztályon.

Csökken a BKK-bérlet ára

A teljes árú havibérlet ára 8950 forint lesz a magánszemélyeknek, illetve cégeknek egyaránt, és változatlanul érvényes marad a főváros egész területén a MÁV, a Volánbusz, valamint a HÉV járatain is. A további teljes árú bérletek ára igazodik a változáshoz: az árcsökkenés érinti a félhavi, a negyedéves és az éves Budapest-bérleteket is, ezek március 1-jétől 6300 helyett 5950, 28 500 helyett 26 850 és 103 000 helyett 99 950 forintba kerülnek. A vonaljegyek ára nem változik, azokat továbbra is 450 Ft-os darabáron lehet majd megvásárolni.

Fénydóm lesz a Fővárosi Állat- és Növénykert Biodómja

A kiállítás különlegessége, hogy a nagyközönség először járhatja be teljes egészében a Biodóm belső tereit. A több mint két héten át nyitva tartó fényművészeti tárlat kifejezetten a Biodóm tereibe megálmodott, helyspecifikus fényművészeti és audiovizuális installációkat vonultat fel, amelyek mindegyikét valamilyen természeti jelenség inspirálta. A Fénydómot a nagyközönség március 1-jétől 17-ig, minden este 17-től 22 óráig tekintheti meg.

Megalapították a Magyar Távirati Irodát (MTI)

A Magyar Távirati Iroda 1881. március elseje óta működtet magyar nyelvű hírszolgálatot a köz szolgálatában és a köz javára. Az MTI alapítása elsősorban két országgyűlési gyorsíró és szerkesztő, Maszák Hugó és Egyesy Géza érdeme, akik 1880-tól a bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítói lettek, majd az uralkodó, I. Ferenc József által is szentesített engedélyt kaptak „a valónak megfelelő objektív táviratok szerkesztésére és szétküldésére”.

Megindult Budapesten a menetrend szerinti autóbuszos közlekedés

109 évvel ezelőtt, 1915. március elsején sárga színű emeletes buszokkal indult meg Budapesten az autóbuszos tömegközlekedés. Hét darab – az aradi gépgyárban készített hazai gyártású – autóbusz állt menetrendszerű forgalomba a mai Dózsa György út és Benczúr utca sarkától, végig az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky út sarkáig terjedő útvonalon. A rikító sárga színű, 34 ülőhelyes járművek 15 percenként követték egymást. Megállóhelyeket nem jelöltek ki, fel- és leszállás céljából a kocsikat bárki leinthette. Az első napon az emberek inkább csak szemlélték, mint használták a járműveket. A kalauzoknak szíves bátorítással kellett invitálniuk a közönséget.

Új MOL Bubi állomások érhetők el a fővárosban

2024 márciusától további 6 helyszínnel bővül a kerékpárdokkolók száma, így már 207 helyen lesznek elérhetők a Bubik a fővárosban.

Ma van a nukleáris fegyverek elleni harc világnapja

1954. március 1-jén az Egyesült Államok hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre a Bikini-szigeten. A Csendes-óceánon tevékenykedő Fukuru Maru japán halászhajó legénységét radioaktív sugárfertőzés érte. Az 1954-ben történt tragikus események emlékére 1964 óta Japánban nemzeti békenapot tartanak március 1-jén.

32 éve határoztak a polgári védelem világnapjáról

A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a polgári védelem világnapja megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon.

Itt lehet pénteken vért adni Budapesten

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–17.30 óra között a Sugár Üzletközpont II.emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12.00–18.00 óra között a Csepel Plazában (1211. Budapest, II. Rákóczi F. út 154–170.)

Eshet is ma, de nem lesz hideg

Erősen felhős időre van kilátás pénteken a koponyeg.hu előrejelzése szerint és elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délkeleti szél megerősödhet. 16–17 fok várható délután. A hétvégén aztán változóan felhős időre van kilátás, vasárnap már többórás napsütéssel. A délkeleti szél gyakran lesz élénk. 15–17 fok körüli tavaszi idő valószínű.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az V. és VII. kerületében

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén egy delegáció érkezése miatt: tilos lesz megállni március 1-jén 14 órától 19 óráig, valamint március 3-án 6 órától 11 óráig Budapest V. kerületében a Károly körút 20. szám előtt 30 méter hosszan. Március 4-én 0 óra 30 perctől 16 óráig pedig a VII. kerületben az Erzsébet körút páratlan oldalán a Rákóczi út és a Dohány utca között.

154 éve avatták fel a Budavári Siklót

1870. március 2-án kezdett el üzemelni az eredetileg gőzüzemű Sikló, amit Széchenyi Ödönnek, Széchenyi István gróf fiának a kezdeményezésére építették 1868 és 1870 között. A Budai Hegypálya (sikló) terveit Juraszek Ödön mérnök készítette, Wohlfarth Henrik mérnök vezette a kivitelezési munkálatokat. 1870. március 2-án avatták fel, ez volt Európában a második ilyen szerkezet. A várban csak 1928-ban indult meg az autóbusz-közlekedés. Addigra a turisták megkedvelték, így forgalma nem csökkent.