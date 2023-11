Heti TOP5: rettegésben élnek Hegyvidék lakói, tömegverekedés Rákosmentén, sokkot kaptak a zsíroskenyértől a britek...

Már a saját kertjükbe se mernek kimenni a XII. kerületben élők, ugyanis azokat elfoglalták a vaddisznók. Beássák magukat a kertek alatt, széttúrják a földet és megrágnak mindent. Megrémítik a kutyákat, de az embernek is képesek nekimenni. P. Mónikáék pontosan így jártak, őket az utcán, kutyasétáltatás közben kergették meg a vaddisznók, férjét pedig felzavarták egy kerítésre. A gyerekek már nem mernek hazamenni a buszmegállóból, a felnőttek pedig kutyát is csak fejlámpával sétáltatnak.

Félnek a vaddisznóktól a kerületben – Olvasói fotó

Ahogyan arról a Metropol elsőként beszámolt, hétfőn délután tömegverekedés alakult ki egy autóműhelynél Rákosmentén. A balhét egy dányi férfi és bandája kezdte, akik egy autó miatt rátámadtak a szervizesekre. Előkerült a kés és a pajszer is. Több tucat rendőr fékezte meg a férfiakat, akiket elő is állítottak a rendőrségre. Ám még itt sem ért véget az őrjöngés, lincshangulat alakult ki a kapitányság körül is.

A két társaság összecsapásának körülbelül 30-40 fő rendőr vetett véget.

„Elözönlötték a területet a rendőrök. Lefoglalták a pajszert, de érdekes módon az a kés, amivel a férfi fenyegetőzött és ami a kamerafelvételeken is szerepel, eltűnt. Mindenkit átmotoztak és megnézték a kocsikat is. A dányiak kocsijából előkerült egy másik kés is, így azt is elvitték. Végül mindenkit előállítottak a rendőrségen.” - mondta el a Metropolnak egy szemtanú.

12 embert vitt el a rendőrség Fotó: Metropol

Rendesen kiverte a biztosítékot a magyarok egyik kedvenc, viszonylag olcsó tradicionális étele a brit bulvársajtónál. Az egyik lap körbejárta a focilelátók büféit, hogy kiderítse, melyek a legrosszabb ételek a világon, amiket a fociszurkolóknak kínálnak. A magyarok kedvence is rajta van a negatív listán. A legtöbb magyarnak nem kell bemutatni a zsíros kenyeret, hiszen nemcsak otthon a családi asztalnál, hanem valamennyi hazai pubban és kocsmában is megtalálható az étlapon. A DailyMail szerint még a szinte már ficánkoló halszendvicsnél is rosszabb.

A briteknek nem tetszik a zsíroskenyér / Fotó: Jan Mach

Durván elfajult az újpesti buli, kisvártatva a mentő is megjelent. A lakókat ordibálás és kergetőzés verte fel legmélyebb álmukból. Nagy riadalmat váltottak ki szerda éjjel a Kassai út 5. szám alatt megjelenő szirénázó rendőrautók majd a kiérkező mentő. Egy ott lakó szerint valóban oda mentek be a rendőrök, majd több embert kivezettek és beültettek a rendőrautóba. Egy férfi üzenetet is írt a videót készítő nőnek, aki még brutálisabb részleteket közölt az esetről.

Láttam, ahogy elment a nyomozó. Én a 10-en lakom, de idáig is feljött az üvöltözés. Annyit még hallottam, tiszta vér minden.

Eldurvult egy buli (Olvasói fotó)

Forradalmi változások jönnek a digitális átállásában 2024-től kezdődően 2 éven keresztül. Eddig rengeteg hivatalos okmány és papír volt nálad egy-egy ügyintézés alkalmával, aminek jövőre vége lehet. A Digitális Állampolgárság Program, azaz a DÁP elindulásával egyetlen applikáción ott lesz majd minden, ha regisztrálsz. Az applikációnak köszönhetően például mobiltelefonnal igazolhatod a személyazonosságod. Az app nemcsak erre lesz jó. A személyi igazolványod, a jogosítványod, az összes hivatalos okmányod elérhető lesz egyetlen alkalmazásban. Rajta keresztül elérheted majd az ügyfélkapud, a csekkjeid és minden egyéb hivatalos elintéznivalód is.