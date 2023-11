Rogán Antal: nem lesz szükség igazolványokra

Még kedden benyújtják az országgyűlésnek a digitális állampolgárságról szóló törvényjavaslatot, ami érdemi változásokat fog hozni – erről is beszélt Rogán Antal ma a parlament gazdasági bizottsága előtt.

Fotó: zaol.hu

A Miniszterelnöki Kabinetirodát miniszterként vezető politikust azért hallgatta meg a témában a testület, mert a tárcája illetékességébe tartozik a kormányzati informatika rendszer. Rogán Antal arról beszélt, hogy a 21. század legfontosabb digitális eszköze az okostelefon, ezért a kormányzat létrehoz egy applikációt, amelyen keresztül lebonyolítható az ügyintézés, a dokumentumok hiteles aláírása és maga a személyazonosság igazolása is – írja a Világgazdaság.

A rendőrségi ellenőrzésnél elég lesz a mobilt felmutatni, akár offline állapotban is

– mondta a miniszter, aki szerint az okostelefonnal történő azonosítás 2024 szeptembertől lesz elérhető.

Rogán is tájékoztatott, hogy 2025-től elérhetővé válik egy úgynevezett e-dokumentumtár és egy e-posta szolgáltatás is. Ennek lényege, hogy ezen a postafiókokon keresztül mindenki megkapja majd a hivatalos leveleit és ezekre válaszolni is tud. Így például kérheti ide a közműszámlákat, az e-fizetési felületen pedig ki is tudja egyenlíteni. Az e-dokumentumtárban a vásárlásokhoz kapcsolódó garanciajegyek is tárolhatók lesznek.

A digitális irattárca megoldása például az összes engedélyt és jogosítványt, még a horgászengedélyt is tárolni fogja. A miniszter szerint ha a következő 2-3 évben az összes uniós tagország alkalmazza ezeket a digitális megoldásokat, akkor 2026-tól a magyar állampolgárok lényegében fizikális dokumentumok nélkül utazhatnak majd Európában.