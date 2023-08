Lyukra futott a lopott telefonnal a pórul járt tolvaj

Egyelőre nem sok mindent tud kezdeni a tolvaj azzal a telefonnal, amit még augusztus 12-én rabolt el egy férfitól a 4-6-os villamoson. A rabló hiába próbálta pénzé tenni az okostelefont eddig még egyetlen egy üzlet se vette be még az iCloud tiltás miatt.

Képünk illusztráció Fotó: Pexels

A esetről az érintett barátnője számolt be az egyik privát csoportban. Mint mondta a tolvaj a telefon mellett 80 ezer forintot is ellopott. Bár a személyes iratok egy részét időközben sikerült visszaszerezni, a telefon azóta sem került elő. Az eset miatt a rendőrség is megkezdte a nyomozást. A történet akár ennyivel véget is érhetett volna, ám a tolvaj múlt vasárnap bekapcsolta a telefont, melyről egyből értesítést kapott a pár.

Az eddigi információk alapján a tolvaj nem bízta a véletlenre és számtalan plázát felkeresett a fővárosban a napokban, hogy eladja a telefont. A rabló igazából csak egyetlen egy dologgal nem számolt, hogy a telefon iCloud biztonsági zárral van felszerelve. Az iCloud aktiválási zár egy olyan funkció, amely segít megvédeni a személyes adatokat, ha az iPhone vagy az iOS készüléket valaki elveszi vagy ellopja. Ilyen funkcióval az iPhone tulajdonosok egyszerűen engedélyezhetik a "Find My iPhone" -et, majd az Apple ID-fiókkal zárolják az iOS-eszközt.

A biztonsági rendszer segítségével sikerült már bemérni azt is, hogy hol tartózkodott az elkövető, valamint azt is, hogy általában merre járt Budapesten. A tegnapi napi egész útvonala megvan képernyőfotón. Mivel tegnap az összes plázában járt, tudjuk, hogy szeretné eladni a telefont, viszont mivel iCloud-os és nem tudja felnyitni, ezért senki sem veszi át tőle. Ezért szeretném azt üzenni neki, hogy adja le a rendőrségen és akkor lezárjuk ezt az ügyet

- írta a nő Facebookon.



Mint mondta, elég bosszúságot okozott már ez az ügy számukra, mivel a telefonon személyes adatok mellett rengeteg fotó van, amelyek fontosak számukra. Az eset miatt a nő most az egyik közösségi portálon kért segítséget az emberektől azért, hogy kézre kerítsék a pimasz tolvajt.

A Metropol úgy tudja, hogy a telefon még mindig nem került elő, a tulajdonos lapunknak azt mondta, hogy az ellopott eszközt Óbudán mérték be. Mint mondta, a rendőrség megkezdte a nyomozást az ügyben.