Jogosítványa van és autót vezet a láb nélküli György

Gyuri 22 éves volt és katona, mikor eltávozásra indult hazafelé. Sietett a vonat után kezében a csomagjaival. Késésben volt, fel akart lépni az éppen induló vonat lépcsőjére, de lecsúszott a lába, és a sínek közé esett. A kerekek mindkét lábát szétroncsolták.

A baleset során szinte végig magamnál voltam, és mindenre emlékszem. Olyan érzés volt, mintha csak a bokám ficamodott volna ki. Először még fel is akartam állni.

- emlékszik vissza Rafael György a harminc évvel ezelőtt történtekre, ami egész életét megváltoztatta. Szerencséjére egy nő, aki a vonat ablakában dohányzott, látta a balesetet, és azonnal meghúzta a vészféket. Ez mentette meg a férfi életét, különben a sínek között vérzett volna el. Azonnal értesítették a mentőket, és kórházba szállították, ahol mindkét lábát amputálni kellett, mert olyan mértékben roncsolódtak.

Rafael György egy balesetben veszítette el a lábait Fotó: Szabolcs László

A baleset utáni negyedik napon a kórházban ébredtem, akkor szembesültem vele, hogy mi történt. Sosem keseredtem el, első pillanattól kezdve elfogadtam, hogy így kell tovább élnem életem. Mindig küzdöttem, és mindent megtettem, hogy láb nélkül is teljes életet élhessek.

- hangzanak el a pozitív gondolatok György szájából, akinek az egész élete megváltozott ugyan, de sosem adta fel. Hajtotta az élni akarás, és a tettvágy, annak ellenére, hogy senkire sem tudott támaszkodni. Magára volt utalva mindenben, egyedül élt. A baleset után 38 kilóra fogyott. Sosem fordult be, hanem kihívásnak tekintette az életét. Emberek közé járt és tette a dolgát. Sok erőfeszítésébe került, de megtanult közlekedni lábak nélkül, később még speciális jogosítványt is szerzett, így autót is vezethet.



Györgynek jogosítványa is van. Fotó: Szabolcs Laci

Az agyam a mai napig úgy érzi, hogy megvan még a lábam, néha még fantomfájdalmakat is produkál. Érzem a nem létező lábaimban az időjárás változását is.

- eleveníti fel a furcsa érzést a láb nélkül élő férfi, akire azóta a szerelem is rátalált. Az akkor még Monoron élő György Tápiószelére költözött. Az első nap pillantotta meg az utcán mostani párját. Szerelem volt első látásra. Tizenöt éve összekötötték az életüket, és nehéz sorsuk ellenére jóban-rosszban kitartanak egymás mellett, Volt olyan időszak is mikor annyira szegények voltak, hogy egy autóban éltek, de ez sem tántorította őket el attól, hogy küzdjenek egy jobb életért. Azóta négy gyermekük született, és még egyet örökbe is fogadtak.

Nagyon szegények vagyunk, de számunkra a gyerekek az elsők. Nagyon jó tanulók, és mindent megteszünk azért, hogy nekik jobb életük legyen. Hálásak vagyunk az embereknek, mert sokat segítenek, élelemmel, tűzifával. De néha még ez is kevés.

- mondja György, aki egy komfort nélküli kicsi házban él. Fürdőszobájuk sincs, és a WC is a ház mögött van. De dolgoznak és beosztják azt a keveset, ami van. Álmuk egy olyan otthon lenne, ahol a gyerekeknek külön szobájuk lehetne, és nem kellene a vad téli zimankóban a kert végébe menni a WC-re. De az anyagi forrásaik nem teszik lehetővé, hogy másik házba költözzenek. A csekély bevételüket elviszi az élelem, gyógyszerek, és az orvoshoz járás költsége, mivel messzire kell utazniuk.

De nem adják fel. Küzdenek tovább, és bíznak abban, hogy egyszer életük pozitív fordulatot vesz, és jobb körülmények között hajthatják majd nyugovóra a fejüket.