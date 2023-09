Combcsonttöréssel kórházba szállították a 89 éves Sophia Lorent, küzdenek az orvosok

Sophia Loren mindenki kedvenc színésznője. Az olaszok egyik legragyogóbb filmcsillaga immáron 89 éves, de még mindig úgy néz ki, mintha 50 lenne. A fantasztikus tehetséggel és szépséggel megáldott színésznő azonban súlyos balesetet szenvedett, és azonnal kórházba kellett szállítani.

Sophia Loren csúnyán megsérült

A család megerősítette, hogy a filmcsillag a genfi otthonában tartózkodott, amikor egy rossz mozdulat miatt elesett, és súlyosan megsérült. Több csontja is eltört a 89 éves színésznőnek, köztük a combcsontja is. Azonnal kórházba kellett szállítani, s most az orvosok próbálják stabilizálni az állapotát – írja a Mirror.