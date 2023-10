Csak roncsok maradtak az ütközés után a Ferencvárosban

Közlekedési baleset történt a fővárosban. Egy autó és egy motor ütközött egymásnak a IX. kerületben. A balesetben három ember is megsérült, őket mentőautóval szállították kórházba a helyszínről. A motor használhatatlanná roncsolódott a Toyota alatt.

Alaposan összetört a Toyota is Fotó: Metropol

A baleset ma, szombat kora délután történt a IX. kerületben, a Külső Mester az Illatos út kereszteződésénél. Lapunk információi szerint a motoros a külső Mester útról kanyarodott rál az Illatos útra, amikor összeütközött az ott haladó kocsival. A Toyota a szemtanúk szerint csúnyán összeroncsolódott, elmondások alapján a légzsákok is kinyíltak, az eleje pedig teljesen összetört, míg a motor oldala szétzúzódott, három ember pedig megsérült az ütközés során, úgy tudni, hogy őket a mentők szállították el a helyszínről.

Információink szerint a motoros egyik karja sérült, kézfején már korábban végtaghiányos volt, míg a kocsira mozgáskorlátozottságot jelző emblémát ragasztottak, így vélhetően a Toyota tulajdonosa is mozgáskorlátozott lehetett. Egyelőre nem tudni pontosan, hogyan is történt a baleset, illetve azt sem, hogy kinek a hibájából történt az ütközés.