„A https://metropol.hu oldalon 2024. szeptember 6. napján „Rokonok, szülők, nagyszülők: Magyar Péter mindenkinek kórházi VIP-ellátást követelt” címmel megjelent cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy dr. Magyar Péter édesanyjának, dr. Erőss Monikának a Honvéd Kórház Speciális Rendeltetésű Centrumában egészségügyi szolgáltatást intézett.

A valóság ezzel szemben az, hogy dr. Erőss Monika korábban a Kúria főtitkáraként honvédelmi minisztériumi engedély, 2020. április 7-től pedig az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyetteseként jogszabály alapján, saját jogán jogosult volt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a Honvéd Kórház Speciális Rendeltetésű Centrumában.”