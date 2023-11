„Megkergettek, menekültünk előlük” – rettegésben élnek Hegyvidék lakói

Már a saját kertjükbe se mernek kimenni a XII. kerületben élők, ugyanis azokat elfoglalták a vaddisznók. Beássák magukat a kertek alatt, széttúrják a földet és megrágnak mindent. Megrémítik a kutyákat, de az embernek is képesek nekimenni. P. Mónikáék pontosan így jártak, őket az utcán, kutyasétáltatás közben kergették meg a vaddisznók, férjét pedig felzavarták egy kerítésre.



A kert bokrai alatt tanyát vertek a vaddisznók. Fotó: olvasói

Tavasszal kezdődött ez az őrület, akkor költöztek le a vaddisznók a Diana, Lóránt, Óra, Tündér utcába

– kezdte lapunknak Mónika. "Akkor körülbelül 6 nagy és 13 pici malac. Most esténként simán meg lehet őket találni sötétedés után, ha a Jókai iskolától a Felhő utcán át a Gyöngyvirágba lesétálunk. Elhagyatott telkeken, ingatlanok kertjében laknak. Persze aranyosak, de azért volt már összetűzésünk velük."

A fiatal nő szerint azok az emberek, akik kutya nélkül sétálnak, lehet, hogy észre se veszik a vadakat.

"Általában békésen fekszenek valakinek a kertjében, de aki kutyával megy, az legyen óvatosan, mert ilyenkor kiugranak a helyükről és megkergetik a kutyasétáltatót! Velünk is ez történt. Két kutyával mentünk, a zajra a nagy kutyám felfigyelt és beugrott felkutatni annak forrását az avarba. Erre megijedtek a vaddisznók és kiugrottak a kertből… Rohantunk előlük, nagyon félelmetes volt. Nem futottak sokáig, csak elkergettek minket, de amikor már érezték, hogy biztonságban vannak, megálltak. Tavasszal a férjemet kergette fel az anyakoca egy kerítésre. Kocsival kellett érte mennem. Akkor nagyon nevettem rajta, de azért, amikor nekem kellett szembenéznem a vaddisznókkal, az már nem volt annyira vicces."

A kutyáknak is nekimennek, ha kiengedik őket az udvarra. Fotó: olvasói

Volt olyan, akit a szomszédja mentett meg a vaddisznóktól.

"Nagyon sok idős, gyerek fél kimenni sötétedés után. Már én is csak a férjemmel, fejlámpával és nagykabátban indulok útnak. Ami mindig beválik, az az, hogy rávilágítunk a lámpával, majd a kabáttal suhintunk egyet, attól megfordulnak és elmennek… Van egy társasház itt, ahol a kertet teljesen feltúrták, nagy kárt okozva ezzel. Illetve két hete egy sétáló az iskola focipályájára szorult be, telefonon kért segítséget, hogy valaki jöjjön elüldözni a vadakat, mert nem mer kijönni. Neki a szomszédja segített."

A Metropol egy másik helyi lakóval, O. Nikolettával is beszélt. A fiatal nőnek sikerült videóra vennie a vaddisznókat.

Sajnos a kertekbe is beássák magukat a kerítés alatt

– kezdte. "Velünk az történt, hogy reggel kiengedtük a kutyusunkat és rátámadtak. Lassan nem merünk kimenni az utcára. A gyerekek nem mernek a buszmegállótól hazajönni. Tenni kellene valamit ezzel a problémával!"

Az említett videót a vaddisznókról itt tudod megnézni: