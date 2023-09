Villám csapott egy kutyasétáltató nőbe: most elmondta, mi történt vele a halál után

Azok az emberek, akik már jártak a halál kapujában, egészen másképpen értékelik az életet. Ez természetesen érthető, hiszen ők azok, akik a leginkább tudják, hogy az emberi élet mennyire múlandó, és mennyire kell örülni minden egyes apró pillanatnak, ami megadatik nekünk itt a földön. Rebecca Soto is nagyon közel járt a halálhoz, sőt néhány percig át is lépte a küszöbét. Most döbbenetes történetet osztott meg.

Villám csapott a fiatal nőbe / Fotó: Komka Péter

Rebecca sétálni vitte szeretett kutyáját. Az időjárás némiképpen viharos volt, ez azonban nem zavarta különösképpen. Egyszer csak azonban nagy csattanásra lett figyelmes. A nőbe belecsapott a villám. Férje, Lauro kinézett az ablakon, és látta, hogy Rebecca ott fekszik arccal előre, és nem mozdul. Azonnal kirohant hozzá, és megkezdte az újraélesztést, a szemlélődő járókelők pedig mentőt hívtak.

A mentősök gyorsan kiérkeztek és betették a kocsiba, út közben azonban teljesen leállt a szíve. Klinikai értelemben Rebecca már halott volt. A mentősök azonban nem adták fel, és defibrillátorral újjáélesztették. A kórházi ellátásnak köszönhetően hamarosan helyrejött, bár nagyon megviselte a túlvilági találkozás.

Rebecca elmondta, hogy a baleset másnapján Beyoncé koncertre ment volna, és nagyon csalódott, hogy így nem jutott el oda. Ugyanakkor teljesen átértékelte a helyzetét, így a halála után teljesen másképpen kezdte látni a világot. Sokkal jobban értékeli az apróbb, hétköznapi dolgokat, ugyanakkor a félelem még mindig benne van. Noha újra szeret a kutyájával sétálni és vezeti a háztartást, a vihartól és a villámlástól nagyon fél - tudta meg a Mirror.