Perceink vannak hátra: kettészakítja a vihar az országot

Egyre inkább a Dunától keletre lehet számítani zivatarokra, másutt jelentősen csökken a kialakulási esélyük. A legfőbb veszélyforrás a felhőszakadás lesz, ami szerint rövid idő alatt 35-50 mm csapadék is lehullhat – hívták fel a figyelmet a meteorológusok.

Ezeken a területeken várható eső / Fotó: OMSZ

Kiemelten az Északi-középhegység, Észak-Alföld térségében lokálisan akár 50-80 mm-t meghaladó csapadék is hullhat az ismétlődő cellaátvonulásokból, amely következtében lokális villámárvizek kialakulásának veszélye is fennáll. Estére a legtöbb helyen várhatóan lecsengenek a zivatarok, de főként délkeleten még éjszaka is aktív maradhat néhol a légkör.

Pénteken elsősorban a Tiszántúlon alkalmasak a feltételek zivatarok kipattanásához, egy-két erősebb góchoz ekkor is társulhat felhőszakadás (> 25 mm), de ennek a maihoz képest kisebb az esélye.