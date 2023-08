Két méter magas szürke űrlény jelent meg egy folyó partján - Fotó

Egy két méter magas, átlátszó földönkívülit láttak sétálni egy dimenziók közötti portáloktól sújtott területen. A szürke lényt hosszú végtagokkal és különös járással ábrázolták a bolíviai Tarija városában, a Pilcomayo folyó közelében.

Képünk illusztráció / Fotó: Pixabay

A földönkívüli nem volt szégyenlős, mivel a felvételen úgy tűnt, hogy egy félénk járókelőt is megbámult. Még bizarrabb, hogy úgy tűnik, az idegen nem tükröződik a vízben, ami mellett sétál. Most az ország legjobb UFO-szakértői vitatkoznak a kép hitelességéről, amely „a tarijai földönkívüli” néven terjedt el az interneten. A közösségi média felhasználói is azon vitatkoznak, hogy a kép valódi-e, vagy manipulálták.

„Úgy tűnik, Tarija különleges kapcsolatban áll az ilyen típusú tevékenységekkel, és ez megerősíti azt a gondolatot, hogy valami többről lehet szó. A bőséges ásványi anyagok és dimenziók közötti portálok jelenléte a térségben összefügghet” – árulta el Javier Carlos UFO-szakértő, aki nem lepődne meg, ha kiderülne, hogy a túlvilági lény valóban meglátogatta hazáját.

Nem ez volt az első eset. Tarija városában állítólag rengeteg földönkívüli tevékenységet megtörtént már. 1978 májusában a bolíviai-argentin határ környékén több százan állították, hogy láttak egy űrhajót, amely Mecoyában zuhant le.

Íme a rejtélyes felvétel: