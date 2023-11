Hamarosan nem lehet mobil nélkül utcára lépni: mutatjuk a részleteket

Forradalmi változások jönnek a digitális átállásában 2024-től kezdődően 2 éven keresztül. Eddig rengeteg hivatalos okmány és papír volt nálad egy-egy ügyintézés alkalmával, aminek jövőre vége lehet. A Digitális Állampolgárság Program, azaz a DÁP elindulásával egyetlen applikáción ott lesz majd minden, ha regisztrálsz.

Hamarosan minden hivatalos okmányod elérhető lesz egyetlen applikációban. Fotó: Metropol

Mindenki számára lehetővé válik a jövőben a DÁP-alkalmazáson keresztül az ügyintézés, hitelesen, megbízhatóan és az Unió legújabb irányelvének megfelelően – mutatta be az alkalmazást Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője.

Az applikációnak köszönhetően például mobiltelefonnal igazolhatod a személyazonosságod. Az app nemcsak erre lesz jó. A személyi igazolványod, a jogosítványod, az összes hivatalos okmányod elérhető lesz egyetlen alkalmazásban. Rajta keresztül elérheted majd az ügyfélkapud, a csekkjeid és minden egyéb hivatalos elintéznivalód is.

Az ügyintézéshez ezentúl nem kell majd papírokat szkennelj vagy fotózz, hanem egy gombnyomással elküldheted őket. Ehhez nem kell mást tenned, mint letöltened az applikációt, majd egy azonosítási, regisztrációs folyamat után ezen keresztül intézhetsz mindent.

Az idősek adhatnak majd felhatalmazást hozzátartozóiknak, a 18 év alattiak pedig szintén kapnak DÁP-kódot, de helyettük a jogképességük hiánya miatt majd a jogképes hozzátartozóik járhatnak el.

Íme videónk:

A kormany.hu oldalon már közzétették a DÁP-kódexet. Alaptörvény-módosítás is lesz az ügyben, amely kimondja: Magyarországon az ügyek digitális intézése elsőbbséget élvez, melyhez az állam meghatározott körben kezeli az adatainkat. A rendszer határokon átnyúló lesz az Európai Unió országain belül, így az egész EU-ra érvényes.

Ha esetleg amiatt aggódsz, hogy így minden fontos és hivatalos iratod egy helyen lesz megtalálható, megnyugtatunk. Ez nem lesz kötelező, természetesen enélkül is lehet majd ügyeket intézni, más kérdés, hogy melyik lesz az egyszerűbb és a gyorsabb.

A cél az, hogy végre ügyfél alapon gondolkodunk, ne csak az állam ügyintézése legyen könnyebb, hanem az állampolgároké is

– hangsúlyozta Rogán Antal.

Íme egy másik videó a DÁP alkalmazásról:

Ha mindez nem lenne elég újítás, 2026-ban belép a rendszerbe az e-posta is. Minden hivatalos levél és értesítés megérkezik a DÁP-ba is, és ekkor kézbesítettnek lesz tekinthető. Ekkor már a közműszámlákat is lehet majd fizetni az appon keresztül, mint ahogy például a garanciajegyeket is letöltheted ide, nem kell elrakni otthon és a fiókban keresgélni.