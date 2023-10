Vigyázz: ha ilyen SMS-t kapsz, csúnyán átverhetnek!

Ha nem vagyunk elővigyázatosak, csúnyán megüthetjük a bokánkat! Futótűzként terjednek azok a csalók által generált SMS-ek, melyben szabálysértésre hivatkozva próbálnak pénzt kicsikarni az áldozatokból az adathalász csalók. Az üzenetben azt állítják, hogy "késedelmes fizetése van", megadják az összeget is és egy linket is elhelyeznek benne. Csakhogy a linkre kattintva belépési lehetőséget adunk a csalóknak a telefonunkba, számítógépünkbe. A rendőrség azt javasolja, ne kattintsunk a linkre, hiszen akkor az adathalászok hozzáférhetnek a személyes adatainkhoz, kódjainkhoz. Pontosan ilyen üzenetet kapott a Metropol olvasója is.

A rendőrség azt tanácsolja, ne kattintsunk a linkre. / Fotó: olvasói

A veszélyre maga az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) is felhívta a figyelmet. Ahogyan azt írták, a csalók által küldött üzenet arról szól, hogy a címzettnek kifizetetlen adóssága (tilosban parkolás miatt kirótt közigazgatási bírsága) van a hatóság felé. Az üzenetben egy link is szerepel, amely az ugyintezespolice-hu.com oldalra mutat. Fontos, hogy ez valójában egy adathalász oldal, amely csupán imitálja a rendőrség valódi ügyintézési portálját, illetve annak befizetési funkcióját.

A rendőrség azt javasolja, hogy ne dőljünk be az üzenetnek, hanem azonnal töröljük azt. Továbbá véletlenül se kattintsunk a linkre, ha pedig mégis megtettük, semmi esetre se adjuk meg személyes adatainkat, sem bankkártyaadatainkat.

A rendőrség ügyintézési portálja az ugyintezes.police.hu linken érhető el.