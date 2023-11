Napjaink vannak hátra, hideg légtömeggel köszönt be a zord időjárás

Eddig elkényeztetett bennünket az őszi időjárás, hiszen az átlagnál lényegesen melegebb volt. Most a jelek szerint ennek vége szakad. Szerdán még 14 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, ám a napot nem nagyon fogjuk látni. Néhol eső, zápor továbbra is kialakulhat. Egyre többfelé megélénkül, megerősödik a nyugati, északnyugati szél.

Az érkező hidegfront olyan hatásokkal jár, melyre érdemes felkészülnöd (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A november 15-én kezdődő lehűlés egészen a hétvégéig tart, így legfőbb ideje a szekrény mélyéről előbányászni a télikabátot és gyorsan kitisztíttatni, ha az esetleg elmaradt volna. Az AccuWeather előrejelzése szerint szombatra virradóra akár 0 Celsius-fok körül is alakulhat a hőmérséklet. A fagyzugosabb területeken pedig ennél hidegebb is lehet az éjjel. Dr. Pintér Ferenc meteogyógyász szerint ugyan távoznak a Kárpát-medencéből a most érezhető ciklonok, hidegfront jellegű hatásokra kell számítanunk.

Csütörtökön alapvetően napos idő várható, az időnként megnövekvő felhőzetből legfeljebb északkeleten fordulhat elő néhol gyenge eső, zápor. A Köpönyeg előrejelzése szerint hajnalban +6, délután 12 fok körül alakul a hőmérséklet. Sok lesz a felhő fölöttünk pénteken és többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar. A magasabb hegycsúcsokon estétől vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. Hétvégére az előrejelzések szerint mindössze 7-8 fokos maximumokra számíthatunk.

A Meteo Klinika igazgatója szerint élénk, erős szelek és hideg légtömegek hatásait is érezzük majd, ami főként göcsös folyamatokat, görcsös fejfájásokat, koraszülést okozhat. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet.

A szervezetünknek megfelelő mennyiségű energiát kell hagyni arra, hogy a fokozott terhelések miatti problémákhoz alkalmazkodni tudjon

– hangsúlyozta a meteogyógyász.

Összességében tehát egy zordabb időjárás veszi kezdetét november 15-én, szerdán, amely egész héten fokozatosan romlik majd. Érdemes tehát rétegesen öltözködnöd és odafigyelned a szervezeted jelzéseire, hiszen hamarosan beköszönt a valódi télies időjárás.