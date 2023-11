Rossz hírt közölt a szakember: évekre megváltozhat hazánk időjárása a két európai vulkánkitörés miatt

Az izlandi vulkánok kitörése csendes kitörés, tehát megnyílik a föld és elkezd ömleni a láva. Nem olyan, ami rengeteg hamuval jár, mint az Etna kitörése, ami sokkal veszélyesebb. Most is 4,5 km magas füstoszlop alakult ki az Etna felett. Ha ilyen kitörés történik eléggé nagy területen, az jelentős mértékben tudja szennyezni a légkört. Akár annyira, hogy ilyenkor a légi forgalmat is elterelik vagy szüneteltetik.