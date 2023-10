Erre senki nem számított októberben: brutális meleggel köszön ma vissza a nyár

Továbbra is velünk marad a kellemes őszies időjárás, és az esernyőkre sem lesz ma szükség nagy valószínűség szerint. A reggel néhol ugyan lehet párás, ködös, ám napközben csak fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hőmérséklet tovább melegszik, akár 28 fok is lehet a mai csúcshőmérséklet. Érdemes kihasználni a vénasszonyok nyarát és sok időt tölteni a szabadban.

Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio

Mi várható a továbbiakban?

A kellemes, nyarat idéző idő pénteken is megmarad, ekkor is nagyjából 26 foknak örülhetünk majd. Szombaton, a hétvége első napján egy árnyalatnyit csökkenhet a hőmérséklet, de így is 25 fok várható. Ebben az időszakban nem lesz zavartalan a napsütés, de viszonylag sokat süthet a nap.

Vasárnap aztán elkezdődhet a drasztikus változás. Már most érdemes kitisztíttatni a kabátokat, elővenni a szekrény mélyéről a melegebb pulcsikat, hiszen nemcsak eső várható, hanem kimondottan hűvös is lesz. 16 foknál ugyanis nem lesz melegebb.

A jövő héttől azután már tartósan megérkezik az igazi ősz. 12-14 foknál nem lesz már melegebb és egész héten várható csapadék, így a fűtést is érdemes lesz bekapcsolni azokban a háztartásokban, ahol ez nem automatikusan történik meg a fűtési idény kezdetével. A koponyeg.hu ennél hosszabb távra nem lát el, de nagyon valószínű, hogy a mostani nyárias idő már nem tér vissza idén, így érdemes kihasználni az elkövetkezendő napok kellemes hőmérsékletét.