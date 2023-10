Jó hír az időseknek, ennek örülni fognak

Magyarország Kormánya a mostani, háborús időkben is biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést. Ezzel is szeretnék kifejezni az idősek iránti megbecsülésüket és tiszteletüket.

Érkezik a nyugdíj, majd a kiegészítés és az emelés is. Fotó: KALLUS GYORGY / Világgazdaság

Ma érkezik a nyugdíj

Ma utalja a Magyar Államkincstár az október havi nyugdíjakat, így aki bankszámlára kérte a nyugdíjutalást, már ma hozzájuthat nyugdíjához. A Magyar Posta is mától kezdi meg a havi rendszerességű nyugdíjak kézbesítését, amelyet a posta minden hónapban 12 munkanapon át visz ki az érintetteknek. A konkrét fizetési nap az úgynevezett nyugdíjkifizetési naptár segítségével követhető nyomon. A nyugdíjak kifizetése nyugellátási utalványon történik készpénzben, a címzett lakóhelyén, összeghatártól függetlenül.

Novemberben érkezik a nyugdíj-kiegészítés

A januárig visszamenőleges nyugdíj-kiegészítést egy hónap múlva, novemberben fizetik ki. 2023. novembertől ezen kívül 3,5 százalékos kiegészítő nyugdíjemelést is kap minden nyugdíjas és nyugdíjszerű ellátásban részesülő. Ebben a hónapban átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet utalnak, illetve több pénzt visz ki postás. A novemberi nyugdíjat november 10-én, míg az év utolsó nyugdíját december 4-én hétfőn fizeti ki a Magyar Államkincstár.

Magyarország kormánya infláció követő nyugdíjemeléssel is kifejezi megbecsülését az idősek felé. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Újabb emelés év elején

A novemberi 3,5 százalékos kiegészítés után újabb 6 százalékos emelés érkezik januárban, amit februárban a 13. havi nyugdíj folyósítása követ.

Budapest számos kulturális rendezvénynek ad otthont. Fotó: Dariusz Sankowski / Pixabay

Budapesten ezen a napon és hétvégén is a kultúráé a főszerep, hiszen számtalan kulturális rendezvényt rendeznek fővárosunkban.

Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár

Minden eddiginél több külföldi szerzőt és régóta várt könyveket hoz a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megvalósuló Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár október 12. és 15. között. A rendezvényt idén is a Nemzeti Táncszínházban rendezik meg a Millenárison. Idén is átadják a legjobb első prózakötet szerzőjének járó Margó-díjat, bemutatkozik a Helikonnal közösen kiadott Margó Könyvek sorozat és a négy nap programjai során kiderül, melyik köteteket érdemes forgatni a következő hónapokban.

Itt a helyed, ha érdekelnek az animációs filmek

Október 11. és 14. között rendezik meg Budaörsön a 11. Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivált. A helyszín a Jókai Mór Művelődési Ház, a BABtér és a Zichy Major. A szervezők minden korosztályra gondoltak, hiszen felnőtteknek, tiniknek és a gyerekeknek szóló filmek is felkerültek a palettájukra. A jó filmek mellett workshopok, beszélgetések és persze bulik várják az ide látogatókat.

Vár a skandináv filmfesztivál

Idén jubilál a Skandináv Filmfesztivál, amit október 12. és 18. között rendeznek meg. A fesztivál keretein belül olyan kiváló északi játékfilmeket vetítenek az Art+ Cinema két mozitermében, melyek nem kerülnek hazai forgalmazásba, illetve több premier előtti vetítésre is lehet számítani.

Boldog kutyák

A fővárosban mindig sok kutya élt, ám kutatások bizonyítják, a világjárvány óta számuk még inkább megszaporodott. A Mátyás tér 15. szám alatt Kesztyűgyár Galéria kutatásalapú kiállítása bemutatja a kutyatartás történeti és jelenkori, nagyvárosi és kifejezetten józsefvárosi sajátosságait. A kiállítás október 20-áig minden hétköznap 10 órától este 7 óráig tekinthető meg.

Egyre több a kutya a fővárosban. Fotó: Pixabay

Kertészek akadályozhatják a forgalmat a 3-as villamos vonalán

A Főkert munkatársai kaszálási munkálatokat végeznek a nap folyamán a hajnali és az éjszakai órákban Kőbányán. Érdemes figyelni a Kőrösi Csoma Sándor úton a Mázsa tér – Harmat utca közötti szakaszon a 3-as villamosvonal gyepszőnyeges pályaszakaszain, valamint a 3-as villamosvonal vetett füves szakaszain a Mexikói út – Üllői út között.

Marad a vénasszonyok nyara

Továbbra is velünk marad a kellemes őszies időjárás, így az esernyők nagy valószínűséggel ma is a táskában maradnak. A reggel néhol ugyan lehet párás, ködös, ám napközben csak fátyolfelhők szűrhetik a napfényt. A koponyeg.hu előrejelzése szerint a hőmérséklet tovább melegszik, akár 28 fok is lehet a mai csúcshőmérséklet. Érdemes kihasználni a vénasszonyok nyarát és sok időt tölteni a szabadban.