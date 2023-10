Szentkirályi Alexandra: januárban újabb nyugdíjemelés

Fontos gondolatokkal jelentkezett október 1-jén, az Idősek világnapján Szentkirályi Alexandra. „Ma van az idősek világnapja. A nyugdíjasokkal 2010-ben kötöttünk egy megállapodást: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjuk vásárlóértéke megmarad. Az elmúlt évek bizonyították, hogy álljuk a szavunkat, sőt visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat is, amit a baloldali kormány elvett tőlük.” – írta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Majd így folytatta: „A nyugdíjasok továbbra is számíthatnak a kormányra! A nyugdíjkorrekciónak köszönhetően pedig, novemberben átlagosan közel félhavi nyugdíjjal többet visz majd a postás.”

Fotó: Havran Zoltán

A leírt szavakon túl Szentkirályi Alexandra videóüzenetet is kitett a Facebook-oldalára, melyben többek között elmondta: „Az a Magyarország, ahol most mi élünk, tanulunk, dolgozunk, gyermeket nevelünk, az idősek munkája nélkül nem lenne. 2010 óta az idősek megbecsülése a kormányzati értékrendszer része ugyanúgy, ahogy a gyermekes családokat is igyekszünk mindenben támogatni. Szeretnénk az idősek életét, megélhetését, biztonságát segíteni. Törvénybe foglaltuk, hogy a nyugdíjak értékét minden körülmények között – a mostani háborús körülmények között is – megőrizzük. Ezért minden évben garantált az inflációkövető nyugdíjemelés. Ahogy azt a miniszterelnök úr már bejelentette, most is érkezni fog januárig visszamenőleg a nyugdíjkiegészítés, és januárban majd az újabb nyugdíjemelés.

Nézd meg a teljes videóüzenetet: