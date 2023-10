9 tipp, amivel lefelezheted télen a fűtésszámlád!

Hamarosan elindul a fűtési szezon, egyes panelokban már el is kezdődött. Egyes családoknál azonban a fűtési költségek jelenthetik a legnagyobb kiadást, ezért is érdemes minél hamarabb felkészíteni otthonunkat a télre.

Képünk illusztráció / Fotó: Marco de Benedictis / Shutterstock

A Mindmegette összegyűjtött néhány olyan megoldást, amikkel a felére is le lehet csökkenteni a fűtésszámlát!

Éves karbantartás

A fűtési szezon előtt mindig érdemes elvégezni a gázkészülékek és a kémény karbantartását. Egy elhanyagolt készülék nemcsak energiapazarlást okozhat, de életveszélyes is lehet. Emellett, ha az otthonunkban nyílt égésterű készüléket használunk mindenképp érdemes beszerezni egy szén-monoxid-érzékelőt, hogy megelőzzük a bajt.

Mérjük a hőmérsékletet!

A szobatermosztátok hasznos készülékek. A szobák hőmérsékletének szinten tartásával, pedig jelentős megtakarítást érhetünk el. Fontos azonban, hogy a mérőegységet sose tegyük fűtőtest, ablak vagy ajtó közelébe.

Szabályozzuk a fűtést

Ha radiátoros fűtésünk van, szabályozzuk annak teljesítményét. Az elektronikus termosztátfejeken akár tizedes pontossággal is beállíthatjuk a kívánt hőmérsékletet. Így például azokban a helyiségekben minimalizálhatjuk a fűtést, ahol ritkábban tartózkodunk.

Mindennek az alapja a jó szigetelés

Fontos, hogy a hőveszteség minimális legyen, ezért ne hagyjuk figyelmen kívül a padlás szigetelését sem. Megfelelő szigeteléssel még egy idős családi ház fűtését is lehet költséghatékonyan megoldani.

Függöny fel!

Ha a nyílászárók szigetelése nem tökéletes, szerezzünk be hőszigetelő függönyt. Leggyakrabban gyapjú vagy poliészter anyagból készülnek, de léteznek blackout néven ismert szövetek is, amik sötétítőként is megállják a helyüket. Arra ügyeljünk, hogy a szélessége és a hossza megfelelő legyen!

Fóliát az üvegre

Az ablakok mérete miatt is jelentős mennyiségű hő veszhet el, de ennek mértékét csökkenthetjük hőszigetelő ablakfóliával.

Plusz egy sor üveg

Ha nincs pénzünk kicserélni az elöregedett nyílászárókat, érdemes megfontolni egy harmadik ablakréteg utólagos beszerelését. Ez javítja a légzárást, így jobb hő- és hangszigetelést biztosít.

Hőfóliát a radiátor mögé!

Sokat segíthet a radiátor mögé ragasztott hőtükörfólia is, mivel nem engedi a falon át távozni a hőt, hanem visszaveri azt, így a szobában marad a meleg.

Tapétát a falakra

Napjainkban léteznek hőszigetelő tapéták, amik nemcsak télen hasznosak, hanem nyáron is. Hiszen néhány fokkal hűvösebb lesz az otthonunkban. Emellett hangszigetelőként is remekül megállja a helyét.