Drasztikus beavatkozáson gondolkodik: nem akar gyereket a magyar színész

A népszerű műsorvezető szerint még mindig tabutéma itthon a gyerekvállalás, pontosabban a nem gyermekvállalás. Müller Attila évek óta harmonikus és boldog kapcsolatban él feleségével, Larion Zoéval. Mint általában a fiatal párokat, őket is kérdezgették állandóan, hogy mikor jön a baba. A házaspár már korábban is beszélt arról, hogy nem biztos, hogy szeretnének gyermeket vállalni.

Müller Attila és felesége tudatosan nem vállal gyereket – Fotó: Facebook

Nem vállal gyermeket a magyar műsorvezető, végleges döntést hozott

Müller Attila és felesége a kívülállók szemével ideális lenne arra, hogy családot alapítsanak. Évek óta nagy szerelemben élnek, nemsokára egy vidéki tanyára költöznek, minden adott ahhoz, hogy jöjjön a baba. De ő és gyönyörű felesége, Zoé tudatosan döntöttek ebben a kérdésben.

Ez nálunk egy nagyon merev és egyértelmű elhatározás. Olyannyira, hogy már elgondolkodtunk azon is, hogy sterilizáltatjuk magunkat

– sokkolt szavaival Müller Attila a Palikék világa by Manna műsorban, majd folytatta. – Azért gondoltunk erre a megoldásra, hogy véletlenül se legyen és szabadabban tudjunk együtt lenni. Igaz, ezt a doki nem javasolta, mert lennének hormonális következményei is, okozhat testi elváltozást. Úgyhogy nagyon-nagyon odafigyelünk, tudatosan nem szeretnénk… Kicsit a világ alakulása miatt is! Mert nem mernék most vállalni ebbe a bizonytalan világba. Mert én hiába próbálnék egy normális értékrendet adni neki, de kimegy az ajtón, bemegy a suliba, ahol már kötelező az iPhone és még ő érzi hülyén magát, mert normális a gondolkodása, közben a világ a hülye… Én ezt nem akarnám neki!



Csősz Bogi és Szorcsik Viki sem akar gyereket

Nem egyedi eset Müller Attiláéké, nem mindenki akar családot alapítani. Korábban Csősz Bogi mesélt róla, hogy ő egyelőre a karrierére koncentrál. Nemrég pedig Szorcsik Viki vallotta be, hogy nem látja magát édesanyaként.