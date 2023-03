Mitől félnek a férfiak? Csősz Bogi elárulta: Nem igazán próbálkoznak a pasik

Kedd este az egyik belvárosi plázában mutatták be a 129 című magyar sci-fit, melynek Csősz Boglárka nemcsak producere, de szereplője is. A színésznő-üzletasszonyt a Bors faggatta arról, hogy minek köszönhető a jól látható kiegyensúlyozottsága, és persze a lap rákérdeztek arra is, hogy a válása után készen áll -e az új szerelemre.

Fotó: Szabolcs László

"Több projektet is viszek egyszerre és az a helyzet, hogy engem a munka tölt fel. Tulajdonképpen ez a hobbim is.

Éjjel-nappal tudok dolgozni, akár hétvégén is, szinte mindig.

Folyton újabb és újabb projektek jutnak eszembe, beszállok érdekes ötletekbe és támogatok olyan dolgokat is, amelyeket mások nem vállalnának fel. Abban hiszek, hogy rengeteg tehetséges ember van, akiket érdemes támogatni" – kezdte a lapnak Csősz Boglárka, aki bár ideje nagy részét az innovációs világban tölti, képes lecsatlakozni a világhálóról, hogy erőt merítsen a természetből és a minket körülvevő tágabb környezetből.

"Ha kikapcsolódásról van szó, akkor azt nem a digitális világban keresem. Ami kikapcsol, az egyébként a természet és a sok, természetben történő sportolás. Mesterbúvár vagyok és snowboardozom. Minden olyan dolog szórakoztat, ami lekapcsol a mobiltelefonról. Nagyon szeretem az innovatív dolgokat és a tudományt, de minden, ami ki tud kapcsolni, az nem ehhez kapcsolódik" – fogalmazott az üzletasszony.

A sikeres üzletasszony tavaly nyáron vált el török férjétől. Csősz Boglárka saját bevallássá szerint készen áll egy új kapcsolatra, bár az interjú során az is kiderült, hogy nincs túl sok jelentkező a láthatáron...

Nem ostromolják a férfiak

"Az a jó, hogy szerintem van egy stílusom, ami miatt nem igazán próbálkoznak olyan gyorsan nálam a pasik. Mindig van egy szűrő, és ebből én profitálok is, hiszen nem dömping van felém.

A férfiak körülöttem érzik azt, hogy mi nálam a szint

– fogalmazott Bogi, majd hozzátette, nála a szerelem kérdése is spirituális alapokon nyugszik.

"Egyébként minden szempontból nyitott szemmel járok, mert ilyen típusú ember vagyok. Ugyanakkor azt gondolom, hogy minden ilyen jellegű dolgot érdemes a sorsra bízni. Hiszek abban, hogy az univerzumban történnek olyan események, amelyek előre meg vannak írva, vagyis meg kell történniük. Én nem forszírozom a kapcsolat lehetőségét, csak hagyom, hogy történjenek az események" – mondta a lapnak a film premierjén Csősz Boglárka.