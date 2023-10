Ekkor tér vissza az októberi nyár, de nem lesz hosszú életű

Az átmeneti lehűlések sem tudnak véget vetni a nyárias időnek, így október közepe táján. A jelek szerint ismét melegedésnek indul az időjárás, ami az elkövetkezendő napokban már-már a nyarat idézi majd napközben.

Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

A koponyeg.hu előrejelzése szerint október 11-én, szerdán napközben akár 24 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Csütörtökre ennél is melegebbet jósolnak, 26 fokos maximumokkal. A kellemes, nyarat idéző idő pénteken is megmarad, ekkor is nagyjából 26 foknak örülhetünk majd. Szombaton, a hétvége első napján egy árnyalatnyit csökkenhet a hőmérséklet, de így is 25 fok várható. Ebben az időszakban nem lesz zavartalan a napsütés, de viszonylag sokat süthet a nap.

Vasárnap aztán elkezdődhet a drasztikus változás. Már most érdemes kitisztíttatni a kabátokat, elővenni a szekrény mélyéről a melegebb pulcsikat, hiszen nemcsak eső várható, hanem kimondottan hűvös is lesz. 16 foknál ugyanis nem lesz melegebb.

A jövő héttől azután már tartósan megérkezik az igazi ősz. 12-14 foknál nem lesz már melegebb és egész héten várható csapadék, így a fűtést is érdemes lesz bekapcsolni azokban a háztartásokban, ahol ez nem automatikusan történik meg a fűtési idény kezdetével. A koponyeg.hu ennél hosszabb távra nem lát el, de nagyon valószínű, hogy a mostani nyárias idő már nem tér vissza idén, így érdemes kihasználni az elkövetkezendő napok kellemes hőmérsékletét.