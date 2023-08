Nemzetközi sörnappal indul a programokkal teli hétvége

Egy amerikai sörfőző internetes kezdeményezésére 2008 óta augusztus első pénteki napján tartjuk a sör világnapját. Az idei rendezvények ezért augusztus 4. péntekre esnek. A kezdeményezés célja, hogy legyünk nyitottak más kultúrák érdekes söreinek fogyasztására, hozzuk össze a sörkészítőket, a sörfogyasztókat és a sörkedvelő nemzeteket.

Ma van a sör nemzetközi világnapja. (Képünk illusztráció) Fotó: S_Photo

Lánchíd-piknik – Augusztus 4., tiéd a híd!

Véget ért a Lánchíd felújítása, így augusztus 4-én visszakapjuk a Budapest 150. születésnapjára felújított hidat.

Péntektől megnyílnak a járdák és a hídfőkben lévő aluljárók, az ünnepélyes eseményhez kapcsolódva pedig a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) színes szabadtéri programokkal várja az érdeklődőket – közölte a BKK.

A Lánchíd-pikniken koncertekkel, evéssel-ivással és sötétedés után a híd díszvilágításával ünnepelheted meg te is az eseményt. A pesti oldalon gyereksátor vár majd, benne egy különleges Lánchíd LEGO-építménnyel, a felnőttek pedig vezetett sétákon ismerhetik meg a felújítás érdekességeit, és a hídmester irodájába is bekukkanthatnak.

I. Gitárfesztivál a Füvészkertben

A Füvészkert kétnapos gitárfesztiválnak ad otthont augusztus 4-én és 5-én. Az eseményen a szóló akusztikus gitár nemzetközi és hazai jeles művészei lépnek majd színpadra, mindkét este három-három előadó. Pénteken Marc Perin, Légrády Péter és Tom Lumen érkezik, szombaton Stano Pocaji-t, Papp Sándort és a Crossing Stringset köszönthetjük. Az ELTE Füvészkertje várja a zenerajongókat.

Mozi a Bikás parkban

Igazi családi moziélményt nyújtanak a mindig nyüzsgő Bikás parkban zajló filmvetítések. A hatalmas vászon előtt elterülő réten és dombon pokrócok, párnák, piknikszékek várják a közönséget. Olyan kultikus romantikus, zenés-táncos filmeket élvezhetünk, amik tökéletesek egy könnyed nyárestés szabadtéri programhoz. Augusztus 4-én a Mamma Mia!, augusztus 11-én a Grease, augusztus 18-án pedig a Billy Elliot kerül műsorra.

Az utolsó, augusztus 18-i ünnepi vetítést kiegészíti a már hagyománynak számító Országtortája- és Újkenyér-kóstoló, valamint idén egy pop-up koncertet is élvezhetünk a Budapest Jazz Orchestra jóvoltából.

Duna Csúszás Nagymaroson

Idén is lecsúszhatunk augusztus 5-én a Dunán, Nagymaros és Verőce települések között. Érkezhetünk gumibelsővel, matraccal, amivel kényelmesen megtehető a táv, de SUP-on is evezhetünk.

Szórakozás közben érdemes a tájat is figyelni, a Dunakanyar rengeteg látnivalót kínál: többek között megleshetjük a vízből a Salamon-tornyot, a visegrádi fellegvárat, a Szentendrei-szigetcsúcsot, egy kavics- és homokszigetet, illetve az Ybl Miklós-támfalat.

Kezdetét veszi az első Csille Fesztivál

A Csille fesztivál a hazai melankolikus zenei előadóknak, dalköltőknek és az erre fogékony közönségnek szándékozik az erdő közepén egy találkozási teret biztosítani. A fesztivál idén debütál, s a szervezők azt remélik, hogy a Pilis hegyeinek ereje találkozik a dalok gyengédségével. A fellépők a Lázár tesók, Balla-Cz.K. (Platon Karataev duó) és a Kollár Klemencz Kamarazenekar lesznek.

Balatoni hangulattal vár a Czakó Piacz

Augusztus 5-én igazi balatoni hangulatot varázsol a Czakó Piaczra Noémi és Erzsi, aki mindenféle finomságokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. Házi lángos tejföllel és sajttal, illatozó kürtőskalács, finom sütemények, és persze a magyar kistermelők is megtalálhatók lesznek. Ott lesz a Panelpék friss, vadkovászos pékáruval, a Tagyon Birtok Balaton-felvidéki borokkal, de vásárolhatunk Mona Házi Finomságaiból, Zsóka réteseiből és megannyi hazai termékből.

23 éves koncertjén vár a Hiperkarma

A 2000. augusztus 5-i bemutatkozó Sziget-fellépése óta eltelt huszonhárom évben rengeteg dolog történt a Hiperkarma háza táján. A Bérczesi Róbert gitáros-énekes-dalszerző által alapított és vezetett zenekar az elmúlt bő két évtized során a legmagasabb csúcsoktól a legmélyebb bugyrokig gyakorlatilag minden létező és képzeletbeli helyet megjárt, amerre csak egy rockzenekar megfordulhat. Augusztus 5-én ezt ünneplik meg a Kobuci Kertben egy születésnapi koncerttel, amikor egy dalpremier is bemutatkozik, Úgy hallgatnálak címmel.

Nagy Nyári Sétanap

Augusztus 6-án rendezi meg a Korzózz Velünk a Nagy Nyári Sétanapot, amikor egész nap egymást követik az egyórás séták, ráadásul kedvező áron. Ez már csak azért is jó lehetőség, mert most végre az is részt vehet egy városi sétán, akinek esetleg nem volt 2-3 szabad órája, vagy aki még nem volt biztos abban, hogy tetszik-e neki ez a műfaj.

Ezen a napon lehetőséged lesz megismerni a régi korok ismerkedési szokásait és bejárni a Duna-korzót, de többek között be lehet majd jutni a pompás Festetics-palotába, a Kazinczy utcai zsinagógába, egy 220 éves pesti házba és az Akadémia utca palotáiba is.

Zenés grillezés a rakparton

Augusztus 6-án a gasztronómia és a zene találkozik egy közös grillezésen és beszélgetésen, amikor vegán zenészek mesélnek arról, hogy miért lettek vegánok. A Pesti alsó rakparton találkozhatunk Balla Gergővel (Platon Karataev), Jakab Zolival (Bridge To Solace), Puskás Petivel (The Biebers) és Simon Bálinttal (Ivan & The Parazol), a moderátor pedig Nyitray Dani lesz. A sütnivalót és evőeszközt mindenki magának viszi, de kóstolni és osztozkodni ér!

Mozisziget lett a Margitsziget

Idén augusztus 1–14. között lehet részünk a Margitszigeti Atlétikai Centrum füves pályáján 14 kellemes nyáresti kertmoziélményben. A Mozisziget programjában az elmúlt években készült francia, izraeli, osztrák, dél-koreai, német, finn, olasz, észt, svájci, szlovák, ukrán, japán, portugál és spanyol filmek szerepelnek, melyeket eredeti nyelven, magyar felirattal vetítenek.

Láthatunk vígjátékot a szerelmét szamárháton üldöző szeretőről, ambíciók nélküli haknizenészből lett callboyról, absztinens vegetáriánusról a kolbászáról és pálinkájáról híres faluban, animációs filmet egy varázsvirágról, történelmi filmet az 1941-es ukrajnai eseményekről – és még sok más izgalmas filmet. Pokrócot elő, irány a szabadtéri mozi.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz Budapesten

Labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz augusztus 6-án Budapest XIX. kerületében, Kispesten. Tilos megállni augusztus 6-án 14 órától 21 óráig a Temető köz teljes szélességében.