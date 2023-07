Sokkoló: Karácsony Gergely elherdálja a Lánchíd történelmi ereklyéit

„...Rengeteg olyan műemléki eleme van a Lánchídnak, aminek kapcsán el lehet azon gondolkodni, hogy dobjuk ki, ami ott van, és készüljön valami teljesen új” – ezt a bukott miniszter, a jelenleg DK-s Draskovics Tibor BKK-elnök mondta 2020-ban. A napokban pedig figyelemreméltó tétel bukkant fel a Budapest Főváros Vagyonkezelő Zrt. kínálatában: a Lánchíd 14 darab kandeláberét kínálja eladásra Karácsony Gergely...

Az eladásra kínált történelmi ereklyék legalább 80 évesek, a mostani felújítás során nem restaurálták őket Fotó: Máté Krisztián

A Lánchíd általunk ismert megjelenése, és a híd világítása is több mint 170 év történelmét, mérnöki-műszaki tudását és művészeti felfogását tükrözi – így vélekednek a szakemberek a kérdésről, de ezt gondolná az átlagember is. Karácsonyék láthatóan másként vélekednek, hiszen mint sok mást – telkeket, ingatlanokat – értékesítik a kandelábereket is. Bár az eladásra kínált 14 világítótest nem eredeti Széchenyi-korabeli, mégiscsak meghökkentő, hogy ezentúl magánemberekhez kerül.

A főváros tulajdonát képező tárgyegyüttest nyilvános, egyfordulós elektronikus árverés útján értékesítik Fotó: BVFK

A hídon három különböző korszakban készült világítóoszlop állt

Az eredeti közvilágítási oszlopokból 4 nagy bronzkandeláber maradt 3 lámpatesttel, ezek Széchenyi-korabeliek. A két világháború között, a közvilágítás korszerűsítése miatt sűrűbben kellett elhelyezni az oszlopokat, ekkor már vasöntvények kerültek a hídra, de szintén vasöntvényeket használtak a Lánchíd 1949-es helyreállítása során is. A mostani felújítás során összesen 32 hídkandelábert – háromágú – rekonstruáltak és újraöntöttek, míg a 12 parti, a 8 pilon- és 4 eredeti, Széchenyi-korabeli nagy kandelábert a szakértők restaurálták – írja a Magyar Építők.

Dódity Gabriella szerint történelmi értéket képviselnek a kandeláberek Fotó: Facebook

Dódity Gabriella szerint, annak ellenére, hogy ezek a kandeláberek nem műemlékek, történelmi művészeti és eszmei értéket képviselnek.

Ez egy vicc? Ha esetleg nem lehet felújítani vagy visszahelyezni, akkor is méltóbb helye lenne, akár a Városháza kertjében vagy akár a Budapesti Történeti Múzeumban, hiszen történelmi ereklyékről van szó. Az, hogy árverésen értékesíti Karácsony Gergely, jól mutatja gyökértelenségét, és hogy kiárulja Budapest vagyonát. Nem tiszteli a múltunkat, történelmünket és nemzeti értékeinket. A baloldalra, Gyurcsányra és a Városháza körül sertepertélő bukott miniszterére, Draskovicsra szintén jellemző, hogy mindent eladnak. Szerencsére a Városházát nem sikerült értékesíteniük, most a Lánchíd van veszélyben. Úgy látszik, ki kell egészíteniük a külföldről érkező »mikro adományokat«

– mondta el véleményét a fővárosi fideszes képviselő.

Bárki megveheti a Lánchíd történelmi ereklyéit Fotó: BVFK

Tékozlás: szinte fillérekért hozzá lehet jutni egy kandeláberhez

Az eladásra kínált kandeláberek vélhetően nincsenek felújítva, miután áruk állapotuk miatt is változó, de többféle közül válogathatnak a gyűjtők. Vannak oszlopból és talapzatból állók, komplett, hosszú kandeláberek, valamint csak lámpatestből és oszlopból álló, rövidek is. A díszítés megléte, illetve hiánya sorolja még különböző árkategóriákba az egyes tételeket. Az előre meghatározott minimális vételár 675 ezer forint + áfa és 1,1 millió forint + áfa között mozog. Egy minimum 80 éves kandeláberért ez igazán aprópénz...