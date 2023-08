Karácsony elkezdi sarcolni a budapestieket: a BKV jegyárak után a vízdíjat is emelné - videó

Karácsony Gergely főpolgármester elindította a sarc-dominót. A hibás gazdálkodás miatt már megemelte a BKV jegyek árát, most pedig már a vízdíjakat is feljebb vinné. Magyarul, elhibázott döntéseit a lakossággal fizettetné meg.

Fotó: Magyar Nemzet

Az egészben az a legdurvább, hogy rekordnagyságú, 200 milliárdos örökség és rekordnagyságú iparűzési adóbevétel mellett is csődközelbe kormányozta Budapestet.

Már nemcsak a jobboldal látja, hogy valami nagyon nem stimmel, hiszen egyre több baloldali politikus ismeri be, hogy többet akarnak fizettetni az emberekkel. Karácsony pártjának, a Párbeszédnek a szóvivője, Barabás Richárd például támadta a rezsicsökkentést, mert szerinte túl alacsonyak a lakossági gáz- és vízdíjak. Úgy véli, a magyaroknak a vízért a piaci árat kellett volna eddig is fizetni, bármennyi is legyen az.

A legsötétebb Demszky-korszakot kezdi idézni ami most történik, amikor is csőd közelébe kerül a város. Tarlósnak és a kormánynak köszönhetően hosszú ideig nem volt erre példa, a jegyek ára sem változott. Karácsonyék viszont visszahozzák baloldali elődük módszerét. Kifogytak a pénzből, hűlt helye a több mint 200 milliárdos tartaléknak, amit Tarlós hagyott maga után, és elfogyott a rekordméretű adóbevétel. A főváros pedig a budapestiekre kezdi terhelni a bajokat

–mondta a Metropolnak Wintermantel Zsolt, a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. A politikus hozzátette: "A magyar kormány nem támogatja, hogy a lakosságnak nagyobb terhet kelljen vállalni. Semmilyen vízdíj- vagy rezsiáremelést nem támogat, így a főváros ilyen terveit sem".

Mint a Metropol már beszámolt róla, szeptembertől 28 százalékkal emeli meg Karácsony Gergely a BKV-jegyárakat.

A vonaljegy 450 forint, a buszokon megvásárolható vonaljegy 600 forint, a tízdarabos gyűjtőjegy pedig 4000 forint lesz. A főpolgármester egyszemélyben döntött az emelésről. Most pedig jön majd a vízdíj?

Kocsis Máté szerint azt nem a lakossággal kellene megfizettetnie Karácsonynak, hogy Gyurcsány emberi széthordták Magyarország leggazdagabb városának vagyonát

"Hová lett a pénze az ország leggazdagabb városának?" - tette fel a kérdést nyilvánosan a Fidesz frakcióvezetője.

Íme videónk: