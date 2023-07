Heti TOP5: összeesett Jázminka édesanyja a kislány temetésén, időutazó parkolóőr büntette meg Annát…

Pusztaradványi nevelőszüleinél hunyt el Jázminka, akit végül szülőfalujában, Kömlőn temettek el. A történteket az Encsi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartásban vizsgálja, jelenleg a végleges szakértői véleményekre várnak. Pusztaradványon és Kömlőn is forrnak az indulatok, mindenki sajnálja a hányatott sorsú kislányt, akit végül szerda reggel helyeztek végső nyugalomra. A kislány vér szerinti anyja összeesett a temetésen, úgy kellett fellocsolni. Kiderült, Jázminka két különböző nevelőszülőnél is volt, miután kiemelték a családjából.

Jázmin nevelőszüleinél történt a tragédia – Fotó: Facebook

Történt, hogy Anna egy rokonával vásárolni indult az ajkai Pennybe. Ahogyan máskor, most is letette az autót a parkolóban, és vásárlás előtt még elmentek egy-két dolgot elintézni, bekapni valamit. Anna tudta a szabályt: az üzlet parkolójában legfeljebb 3 órán keresztül hagyhatja az autóját, hiszen az a vásárlóknak van fenntartva. Éppen ezért úgy osztotta be idejét, hogy még a határidő lejárta előtt be is vásárolhasson. A hideg zuhany akkor érte, amikor visszatért az autójához, azon ugyanis büntetőcédulát talált. Mivel 11.50-kor parkolt le és még csak fél 3 volt, nem értette a dolgot. Megtalálta és számon is kérte a parkolóőrt. „Azt válaszolta: azt hitte, hogy a strandon vagyunk, de adjam vissza a büntetőcédulát, majd kijavítja” – emlékszik Anna. „Nem adtam vissza a már megírt büntetőcédulát, hanem gratuláltam neki, hogy a fejembe meg a jövőbe lát, és azonnal írtam reklamációt a cégnek, így látszik az e-mailemen, hogy még nem léptem túl az időkeretet a levél feladásakor sem!”

Látszik, hogy a parkolási díjfizetés megállapításának ideje jóval későbbi, mint a reklamáció időpontja. Ez aztán az „előrelátás”! Fotó: Olvasói fotó

A XVIII. kerületben, a Kisfaludi utcában élő 7 éves Timi Emma kitalálta, hogy a nyáron néhány napon keresztül limonádét fog árulni azért, hogy összegyűjtsön egy kis zsebpénzt. Az összegből szíve leghőbb vágyát, egy rózsaszín unikornisos fejhallgatót szeretne venni.

„Amikor beköszöntött a nyár a 7 éves kislányom Timi Emma kitalálta, hogy limonádézna. Éppen ezért én megmutattam neki, hogy szirupból hogyan kell limonádét keverni. A receptet egy hétig tökéletesítette, aztán végül hétfőn, kinyitottuk a nagykapunkat, kihelyeztem neki egy asztalt, hogy megnyithassa a limonádéstandját” – mesélte az édesapja a Metropolnak. A kislány örömmel árulgat, egészen jól halad a gyűjtés is, bár néha kicsit fárasztónak tartja, de szerinte megéri.

Timi nagyon lelkes Fotó: Olvasói

Hatalmas meglepetés érte az újpalotai lakosokat. Most, hogy végre megérkezett az igazi nyár, ezzel együtt beütött a kánikula is. Ebben a nagy melegben pedig a vízparton a legkellemesebb átvészelni ezt a hőséget. A Nádastó-parkban kialakult tónál akár egy szabadstrandot is nyithatnának. Ennek viszont a helyiek annyira már nem örültek. A Nádastó-parkban stranddá fajult tócsa szinte már adja is magának a nevet: „Nádastó szabadstrand”. A hirtelen kialakult beltenger igazából egy csőtörés miatt keletkezett. Ez nem kis fejfájást okozott a környéken élőknek, ugyanis sok helyen vagy elzárták a vizet, vagy pedig csak meleg víz folyt a csapokból. A helyiek elmondása szerint nem ez az első eset, hogy ilyesmi történik.

Csőtörés miatt állt a víz Újpalotán Fotó: Olvasói fotó

Komótosan, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, úgy sétálgatott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a kunszentmártoni Hármas-Körös hídjának járdáján egy gólya. Ráadásul esze ágában sem volt lemenni az autósforgalomba, az állat, meglepő módon, teljesen a szabályok szerint, végig a híd gyalogosok számára fenntartott részén sétált át. A helyiek videóra is vették ezt a különleges látványosságot.