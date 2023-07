„Fárasztó, de megéri” – üzletet nyitott egy 7 éves budapesti kislány, különleges dologra gyűjt

Kiakad a cukiságmérő – A XVIII. kerületben, a Kisfaludi utcában élő 7 éves Timi Emma kitalálta, hogy a nyáron néhány napon keresztül limonádét fog árulni azért, hogy összegyűjtsön egy kis zsebpénzt. Az összegből szíve leghőbb vágyát, egy rózsaszín unikornisos fejhallgatót szeretne venni. Lapunknak a kislány édesapja, Kóczán Emil mesélte el a történetüket, valamint Timi Emma is megosztotta velünk élményeit.

A kislány egész nap limonádét árul. Fotó: Olvasói

Egy hétig tökéletesítette a receptet

Nagyon büszke vagyok!

– kezdte az édesapa. „Amikor beköszöntött a nyár a 7 éves kislányom Timi Emma kitalálta, hogy limonádézna. Éppen ezért én megmutattam neki, hogy szirupból hogyan kell limonádét keverni. A receptet egy hétig tökéletesítette, aztán végül hétfőn, kinyitottuk a nagykapunkat, kihelyeztem neki egy asztalt, hogy megnyithassa a limonádéstandját.”

Rózsaszín unikornisos fülhallgató a cél

Emil elmondta kislányának, hogy találjon ki magának egy célt, hogy mi az, amire végül költeni szeretné az összeget.

Nagyon aranyos volt

– meséli. „Mondtam neki, hogy meg fogják tőle kérdezni, hogy mit szeretne vásárolni majd a befolyt összegből, így tűzzön ki maga elé egy célt. Ő azt mondta, hogy a legjobban egy gamer szobát szeretne, de mivel az túl drága, ezért kitalálta, hogy aminek a legjobban örülne az egy rózsaszín unikornisos fülhallgató és egy kontroller. Mondtam neki, hogyha sokat elad, akkor meg tudjuk venni. Így nagyon lelkes lett és el is kezdte árulni a limonádét.”

Még egy rajzot is készített az unikornisos fejhallgatóról, amit szeretne Fotó: Olvasói

Hatalmas sikere lett a kislánynak

Emil lefotózta a kislányát és felrakta a képet a Facebookra, hogy ismerőseit elcsábíthassa a legjobb helyi limonádézóba.

Elsőnek az ismerőseimnek szóltam

– mondta. „Az elején szépen lassan jöttek hozzánk a barátok, ismerősök, majd végül megálltak az átutazók is.”



Csatlakozott a kistestvér is

Timi Emma kistestvére, Flóra is csatlakozott a „vállalkozáshoz”.

„Én folyton kint vagyok, ha árul a lányom. Elsőnek szóltunk a kistestvérének is Flórának, de neki nem volt kedve. Aztán gondolom látta, hogy mekkora buli az egész és kijött ő is. Nagyon ügyes volt, ő is adott el limonádét. Aztán volt egy kis kakaskodás is a két lány között, hogy ki mit csinál, ki mit tölt ki, de végül megegyeztek. Videót is készítettem róluk. Azt mondják, hogy az utolsó nap, de a nagy sikerre való tekintettel elképzelhető, hogy folytatjuk a limonádéárusítást” – zárta az édesapa.



„Elég fárasztó, de megéri”

Megkérdeztük az ötletgazdát is Timi Emmát, hogy hogyan érezte magát a limonádé árulása közben!

„Én találtam ki egyedül, mert meleg volt és nagyon jó volt az idő. Egy kicsikét unalmas, de nagyon jó limonádét árulni. Az volt a jó benne, hogy kaphatok dolgokat és tudok valamit gyűjteni belőle. Flóra is nagyon jó volt és tőle is vettek limonádét. Csenge egy jó barátom is eljött. Jöttek egy páran az iskolából. Jött egy gördeszkás és egy biciklis is, és jött három kedves bácsi is. Megéri a kontroller és a fejhallgató miatt!” – mondta a kislány.

A gyerekekről videó is készült, ami itt tekinthető meg: