Időutazó parkolóőr büntette meg Annát

Történt, hogy Anna egy rokonával vásárolni indult az ajkai Pennybe. Ahogyan máskor, most is letette az autót a parkolóban, és vásárlás előtt még elmentek egy-két dolgot elintézni, bekapni valamit. Anna tudta a szabályt: az üzlet parkolójában legfeljebb 3 órán keresztül hagyhatja az autóját, hiszen az a vásárlóknak van fenntartva. Éppen ezért úgy osztotta be idejét, hogy még a határidő lejárta előtt be is vásárolhasson.

A hideg zuhany akkor érte, amikor visszatért az autójához, azon ugyanis büntetőcédulát talált. Mivel 11.50-kor parkolt le és még csak fél 3 volt, nem értette a dolgot.

Elhűltem, amikor megláttam, hogy 16 óráig parkoltam a parkolóban, miközben még fél 3 se volt!

– mesélte a Metropolnak Anna, aki megtalálta és számon is kérte a parkolóőrt. „Azt válaszolta: azt hitte, hogy a strandon vagyunk, de adjam vissza a büntetőcédulát, majd kijavítja” – emlékszik Anna. „Nem adtam vissza a már megírt büntetőcédulát, hanem gratuláltam neki, hogy a fejembe meg a jövőbe lát, és azonnal írtam reklamációt a cégnek, így látszik az e-mailemen, hogy még nem léptem túl az időkeretet a levél feladásakor sem!”

Látszik, hogy a parkolási díjfizetés megállapításának ideje jóval későbbi, mint a reklamáció időpontja. Ez aztán az „előrelátás”! Fotó: Olvasói fotó

Anna első mérgében azt írta, bíróságra viszi az ügyet, de persze egyáltalán nem szeretne holmi hosszú pereskedést, csak azt szeretné, ha elnézést kérne tőle az „előrelátó” parkolóőr cége és természetesen törölné az előre kiszabott parkolási díjat.

„Nem az ötezer forint zavar, bár a pénzt én is kemény munkával keresem, sokkal inkább bánt az, hogy hülyének néznek. Vajon hány kuncsaftnál jön be ez az »előrelátás«? Hányan lehetnek, akik inkább fizetnek, csak ne legyen belőle kellemetlenség?” – kérdezi Anna, akinek tanúja is van a rokona személyében.