A legforróbb napon kapott szabadstrandot Újpalota, mégsem örül senki

Hatalmas meglepetés érte az újpalotai lakosokat. Most hogy végre megérkezett az igazi nyár, ezzel együtt beütött a kánikula is. Ebben a nagy melegben pedig a vízparton a legkellemesebb átvészelni ezt a hőséget. A Nádastó- parkban kialakult tónál, akár egy szabadstrandot is nyithatnának. Ennek viszont a helyiek annyira már nem örültek.

Csőtörés miatt állt a víz Újpalotán Fotó: Olvasói fotó

A Nádastó-parkban stranddá fajult tócsa, szinte már adja is magának a nevet: "Nádastó szabadstrand". A hirtelen kialakult beltenger igazából egy csőtörés miatt keletkezett. Ez nem kis fejfájást okozott a környéken élőknek, ugyanis sok helyen vagy elzárták a vizet, vagy pedig csak meleg víz folyt a csapokból. A helyiek elmondása szerint nem ez az első eset, hogy ilyesmi történik.

Ötven éve épültek a házak, meg a vízcsövek, hát pont eddig bírták...

– mondta el lapunknak egy ott lakó.

Hömpölygött a víz a parkolóban Fotó: Olvasói fotó

Bár sokan hőbörögtek, akadtak olyanok is, akik kihasználták a természet adta új lehetőségeket: deszkát ragadtak és supozni kezdtek. A szürreális látványt természetesen meg is örökítettek, ami a kommentelőket is megihlette:

"Egy másik csoportban olvastam, hogy lesz valami vízes-póló verseny is... Az érdekelne, hogy a polgármester asszony is részt vesz-e rajta, vagy csak a főpolgármester?"

"Na melyik másik kerületnek van még ingyen strandja? A víz tisztaságával úgy látom vannak még gondok, reméljük ezt is megoldják!"

"Sajnálattal közöljük, hogy az élmény fürdő vízhiány miatt bezárt. Ugyanitt iszappakolás, valamint sárban dagonyázás lehetséges. Sajnos a testen maradt iszap lemosásáért felelősséget nem tudunk vállalni,szintén vízhiány miatt. Megértésüket köszönjük,kitartást nekünk, akik víz nélkül maradtak ebben a nyári melegben. Köszönjük a lajtos kocsis bácsinak a víz szolgáltatását,aki egész éjjel a lakosok rendelkezésére állt. Egy kis időutazás, mikor a falu népe a kúthoz járt vízért. Kitartás mindenkinek!"