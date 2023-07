Helyi nevezetesség lett a Kunszentmártonon vígan sétálgató állat, videóra is felvették

Komótosan, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, úgy sétálgatott Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a kunszentmártoni Hármas-Körös-hídjának járdáján egy gólya. Ráadásul esze ágában sem volt lemenni az autós forgalomba, az állat, meglepő módon, teljesen a szabályok szerint, végig a híd gyalogosok számára fenntartott részén sétált át. A helyiek videóra is vették ezt a különleges látványosságot.

Az autósok és a közúti járművek vezetői is meglepődve figyelték, hogy a gólya szigorúan betartja a közlekedési szabályokat. A madár büszkén sétálgatott a járdán, az autósok pedig mosolyogva nézték, ahogy a különös járókelővel találkoznak. A helyi természetvédők és madárbarátok megjegyezték, hogy a gólya nem csupán különleges jelenség, hanem példát mutat az embereknek is. Ez a madár megmutatja, hogy még egy vadon élő állat is képes alkalmazkodni és tiszteletben tartani a környezetét és az embereket.