Retró szagok kavalkádja: neked melyik volt a kedvenc illatod gyermekkorodban? Az internet népe nem tud dönteni – Képek

Ó, azok a régi szép idők – szoktuk mondani, amikor velünk szembe jön egy régi időket felidéző kép, vagy esetlegesen az otthonunkban talált régi tárgy, ezek azonnal visszarepítenek az időben. Biztosak vagyunk benne, hogy te is tapasztaltál már ilyet. Ha nem, akkor majd most ültetünk be a képzeletbeli időgépünkbe, és felidézzük az elmúlt korszakot.

Régi illatok a régi időkből: retró időutazás az illatok segítségével

Fotó: Képek a Múltból Szabadon Facebook

Facebookon a Képek a Múltból Szabadon csoportban terjed most egy képsor, amely a retró illatokat próbálja meg felidézni képekkel; samponok, dezodorok, krémek és sminkek is megtalálhatóak a posztban. És még azt mondják, hogy a képeknek nem lehet érezni az illatát!

„Óceán a kedvencem volt!” – olvasható az egyik kommentelőtől, aki biztosan mosolyra húzta a száját, a képek láttán, a felelevenedett emlékektől.

A Fax szappannak nem a színei, de az illata is ikonikus Fotó: Képek a Múltból Szabadon Facebook

Olyan márkák régi termékeit rejtik a képek, mint a Schauma, a Nivea, a Baba vagy az egykori Fax szappanok. Mindegyiknek jellegzetes illata volt, és biztosak vagyunk benne, hogy voltak olyanok is, amelyek inkább voltak kellemetlenebbek, mint a jó illat kategóriájába sorolhatóak. A színesebbnél színesebb termékek rengeteg kommentelőt megihlettek, néhányan meg is osztották kedvenceiket, vagy nem éppen a kedvenc termékeiket:

„Kollégista voltam ’93-ban, és nálam a Derby volt a favorit!!!” – írja az egyik kommentelő, majd egy másik nosztalgiázó hozzátette: „Micsoda jó dolgok voltak! Azóta sincsenek meg azok az illatok, minőségek!”

Az egykoron hatalmas népszerűségnek örvendő WU2 sampon retró kivitelben

Fotó: Képek a Múltból Szabadon Facebook

Az időutazáshoz tehát tényleg nem kellenek szuperszónikus, és sci-fi gépezetek, elég egyszerűen csak a fényképekre rápillantani, és egy időre újra élhetjük a fiatalságunk pillanatait. Az időutazáshoz tartozó eredeti posztot itt találják.