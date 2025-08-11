Dráma Ausztriában: magyar kamionos próbálta meg újraéleszteni a nekirohanó nyugdíjas biciklist

Igencsak meghökkentő és egyben tragikus végkimenetelű baleset miatt riasztották minap a mentősöket az alsó-ausztriai Ternitzbe. A helyiek arra lettek figyelmesek, hogy az egyik kereszteződésből először hatalmas csattanás, majd riadt kiáltozás hallatszott, nem sokkal később pedig már a mentősök és a rendőrök szirénája zúgott. Mikor a helyszínre értek, sokkoló látvány fogadta őket: egy kerékpár az úton hevert, mellette pedig egy idős biciklis feküdt, akit éppen egy magyar kamionos próbált meg kétségbeesetten újraéleszteni.

A magyar kamionos mindent megtett, hogy megmentse a nyugdíjast Fotó: Pixabay (Illusztráció!)

Magyar kamionos próbálta újraéleszteni a nekirohani nyugdíjast

Mint később kiderült, egy különös és érthetetlen baleset történt: az elsődleges információk szerint ugyanis a 89 éves kerékpáros éppen a B26-os autópályáról akart behajtani egy olyan kereszteződésbe, ahol nem neki volt elsőbbsége. Ezt csak még jobban hangsúlyozta az a tény, hogy az említett kereszteződésben éppen egy hatalmas, több tonnás autószállító kamion is haladt szabályosan. A 89 éves hobbikerékpáros azonban ennek ellenére behajtott a kereszteződésbe - méghozzá egyenesen a kamionnak.

A teherautó magyar sofőrje lehet, észre sem vette volna a mellette zajló tragikus balesetet, azonban az oldalsó kamerán kiszúrta, mi is történt. A férfi így azonnal a fékbe taposott, kipattant a fülkéből és azonnal a nyugdíjas biciklishez rohant. A bátor sofőr nem habozott, azonnal munkához látott: először alapvető elsősegélyben részesítette, tárcsázta a mentőket, majd ő maga is megpróbálta újraéleszteni az akkor már élet és halál között lebegő férfit. Hamarosan a mentősök is a helyszínre siettek, akik már emelt szinten vették át az újraélesztési munkálatokat. Sajnos már hiába: a nyugdíjas biciklis életét már nem lehetett megmenteni.

Az eset előtt nem csupán a helyiek, de egyelőre a hatóságok is értetlenül állnak. A Nön szerint a helyszíni szemtanúk nem értették, mi is játszódik le a szemük előtt, ugyanis látták, ahogyan az idős biciklis a kereszteződésbe teker és azt is, ahogyan megpróbál fékezni, végül azonban mégis nekimegy a több tonnás kamionnak. Mivel egybehangzóan elmondták, hogy a biciklis egyenesen nekiszáguldott a teherkocsinak, nem pedig elgázolta, így a magyar sofőr a hatóságok szerint nem hibáztatható a történtekért. A vizsgálatok azonban jelenleg is folynak, mivel többen arra gyanakszanak, hogy a biciklis férfi furcsa viselkedését nem kizárt, hogy rosszulét okozhatta.