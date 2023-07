Heti top 5: Nyilvánosságra kerültek a Titan utasainak utolsó üzenetei, egy kígyót fotóztak le a Margit híd budai hídfőnél...

A Fidesz–KDNP kispesti képviselői az első pillanattól jelezték ennek abszurditását a testületi üléseken, kezdeményeztük az újratervezést is, hiszen ennek jobb helye lenne a kertvárosban, de hiába. Fővárosi képviselőként is interpelláltam Karácsony Gergelynek ebben a témában. Kiss Ambrus válaszolta meg azzal, hogy nem akarják elbukni a forrásokat, ezért nem állítják le az egészet. Plusz érveltek azzal is, hogy a szaktárca is jóváhagyta a terveket. Na, de kérem, nem a minisztériumnak kell a lakókkal egyeztetni, hanem a fővárosnak vagy a kerületnek