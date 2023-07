„A Hunyadi utcában élők meg fognak bolondulni” – Áll a bál a budapesti bicikliút miatt

Kispest az egyik kerület, ahol még a Tarlós István főpolgármester idején elnyert uniós pályázati forrásból bicikliutat építenek. Annak idején a fejlesztés több kerületet is érintett volna, de mára ezt a balos kerületek elmeszelték. Gajda Péter talán az egyetlen polgármester, aki megvalósítja. Az elképzelés szerint, miután Tarlós elnyerte a pénzt, a városrészek feladata volt megtervezni, hogy hol is fusson az a bicikliút. A kispesti önkormányzat az Üllői út teljes vonalát és a Galvani utat tehermentesítő Hunyadi utcát jelölte ki. A helyiek kiakadtak, azóta áll a bál.

Ebben a szűk utcában létesül bicikliút, mindkét irányban Fotó: Nagy Zoltán

Már most katasztrófa a közlekedés

A Hunyadi utca óriási dél-pesti átmenő forgalmat bonyolít, a Galvani utat tehermentesíti, bár nem alkalmas erre, 1 kilométer hosszú sincs. Az egyik oldalán már megszüntették a parkolást, mivel keskeny az utca és csuklós busz is jár rajta. Ha például parkol egy autó és jön szembe a két busz, akkor le kell lassítaniuk az autósoknak és centizniük kell, hogy elférjenek. De azon az oldalon sem egyszerű a parkolás, amelyen a lakók ezt meg tudják tenni. Ha nem állnak fel a járdára, akkor ugyanis a tükrük lelóg az úttestre. Már most is káosz uralja a környéket, de Gajda Péter szerint itt mégis nagyon jó helye lenne egy bicikliútnak, mindkét irányban.

Dódity Gabriella felvette a kapcsolatot a lakókkal is, akiket az önkormányzat egyébként sohasem kérdezett meg a megvalósítani kívánt bicikliút építéséről Fotó: Facebook

A Fidesz–KDNP kispesti képviselői az első pillanattól jelezték ennek abszurditását a testületi üléseken, kezdeményeztük az újratervezést is, hiszen ennek jobb helye lenne a kertvárosban, de hiába. Fővárosi képviselőként is interpelláltam Karácsony Gergelynek ebben a témában. Kiss Ambrus válaszolta meg azzal, hogy nem akarják elbukni a forrásokat, ezért nem állítják le az egészet. Plusz érveltek azzal is, hogy a szaktárca is jóváhagyta a terveket. Na, de kérem, nem a minisztériumnak kell a lakókkal egyeztetni, hanem a fővárosnak vagy a kerületnek

– mondta el a Metropolnak Dódity Gabriella. A fideszes politikus hozzátette: „Akik a Hunyadi utcában élnek, azok meg fognak bolondulni”.

Az Üllői út kispesti szakaszán is irreális a bicikliút a lakosság szerint Fotó: Nagy Zoltán

Teljesen kilátástalan a lakók helyzete

A bicikliút miatt az önkormányzat hamarosan a teljes szakaszon, mindkét oldalon felszámolja a parkolási lehetőséget. A lakosság teljesen kiakadt, hiszen sokuknak nincs lehetőségük az ingatlanjukhoz behajtani, így a kerékpárút miatt sehova nem tudják majd lerakni az autót. Bár ezt végszükség esetén egy-két vagy három sarokkal arrébb is megoldhatnák, ha ezek a keresztutcák nem lennének tele már most is. A kerékpársáv abban is akadályozza az ott élőket, hogy kipakolhassanak az autóból. Egy sütőt sem vehetnek nyugodtan, hiszen ki tudja, honnan kell elcipeljék a házukba, miután a kerékpársávon akár egy pillanatra is megállni tilos.

Felháborító az is, hogy a lakókat senki nem kérdezte meg az önkormányzat részéről. Mi ezt is kértük többször, de nem csináltak semmit. Kispesti képviselő-testületi ülésen volt már, hogy nem helyi politikusként, hanem fővárosi képviselőként kértem szót, nyomatékosítva az ügy fontosságát. Elmondtam mindezt, és Domokos Gábor DK-s képviselő erre azt mondta: tudják, hogy ez problémát fog okozni a lakóknak. Ennyi. Én minden lakónak eljuttattam egy levelet, amire válaszolva kiderült, hogy totális a tiltakozás. Az összes véleményt elküldtem Gajda Péternek egy levél kíséretében, választ sem kaptam rá. Most mentek oda a munkagépek. Szerintem a lakók a gyakorlatban most konstatálják, hogy tényleg vége. Tehát, nem fognak tudni hazamenni autóval

– hangsúlyozta a kispesti és fővárosi politikus lapunknak.

Teljesen kiakadtak a lakók

Meg akarják szüntetni a Hunyadiról a balra kanyarodást is, ami szintén teljesen érthetetlen. Varga Attila kispesti alpolgármester azzal indokolta meg ezt, hogy ezzel is a kerékpárosokat védik. De látszik is az alpolgármester úron, hogy bicikli fan, és szerintem Karácsony Gergely színvonalát képviseli, nem többet. Megkérdeztem tőle, ha valami baleset történik, mit fognak csinálni? Ha a környéket valamiért le kellett zárni, a Hunyadi utcára terelték a forgalmat, de ezzel az is lehetetlen lesz. Erre azt válaszolta nekem: majd meg lesz oldva. Szerintem k*va nagy pénzmosás az egész, mert logika az nincs benne

– mondta el a Metropolnak az egyik felháborodott lakó, Gábor.