„Jobb, mint egy pitbull!” – Ilyen állattal még biztosan nem láttál senkit sem villamosra szállni!

Pezseg az élet Budapesten: megérkezett végre a nyár, eljött a nyári, forró bulik ideje. A főváros bővelkedik is szépen kínálattal, ami az éjszakai szórakozást illeti, és persze ezekre a helyekre – pláne, ha alkoholt is szeretnénk fogyasztani – érdemes taxival vagy tömegközlekedéssel menni.

Tömegközlekedéssel érdemes nekiindulni szórakozni Fotó: MTI

A fiatalok többsége ez utóbbit választja főként, ami az árakat tekintve nem csoda. Arról már nem is beszélve, hogy micsoda kaland kerekedhet egy-egy ilyen „bulijáratból”! Na de azon még a sokat megélt bulizós közönség is meglepődne, aminek többen is a szemtanúi voltak a minap a Margit híd budai hídfőnél lévő villamosmegállóban. Egy srác kísérője aznap este ugyanis nem egy csinos hölgy volt, de még csak nem is a barátai, hanem egy állat: méghozzá egy hatalmas kígyó, a nyakára tekeredve! Persze a szürreális látványról fotó is készült, íme:

A látvány természetesen a kommentelőket is megihlette: valaki szerint magát Lord Voldemortot „utaztatta” a srác a nyakában:

Lord Voldemort két hét után Magyarországon.

Mások nem értik, miért gond az, ha valaki a kisállatát is viszi magával szórakozni:

„Most mi a baj azzal, ha viszed a »házikedvenced« magaddal szórakozni?”

„Önvédelem. Brilliáns ötlet! És még jegyet sem kell vennie...”

„Ő csak sétáltatja a kígyóját, nem értem ezzel mi a gond.”

„Jobb mint egy pitbull!”

Voltak azonban, akik azért kicsit aggodalmaskodtak:

„Tiszta horror film. Ne utazz egyedül a 4-es, 6-ossal!”

„A kígyóbűvölő srác, azért aggódnék miatta!”

Egy kommentelő azonban egyszerűen összegezte a sztori lényegét: