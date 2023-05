Megdöbbentek a pesti járókelők: a furcsa villamos nem vette fel őket - videó

"Veszélyes" a József körúton élni Budapesten, a napokban arra ébredtek a helyiek, hogy Karácsony Gergely "végre valamit csinált", miután újrafestették a lekopott bicikliutat. De sajnos továbbra is balesetveszélyes maradt az, csak most jobban látszik. Alig csitultak el a kedélyek, a környékbeliek újabb csodára ébredtek. Az 1967-ben épített "Bengáli" villamos haladt el az ablakuk alatt.

"Annyira nincs pénz meg villamos Budapesten, hogy ilyen régit állítanak üzembe?" –poénkodtak az elbizonytalanodott járókelők a peronon...

Éppen villamosra várt olvasónk, amikor ez jött Fotó: olvasói

Budapesten már évtizedek óta kiemelt figyelmet fordítanak az egykori járművek megőrzésére. Rendszeres nosztalgiajáratokat a 2010-es évek óta üzemeltet a főváros, Tarlós István indította el a programot. A járatok betűjelzést kapnak, és alkalmanként közlekednek. A különleges járatokon normál jeggyel lehet utazni.

A csodaszép "Bengáli" villamosról

Az első „bengáli” villamost 1961-ben építette meg Budapesten a Fővárosi Villamos Vasút főműhelye saját tervek és koncepció alapján – írja oldalán a BKK. A gyártást később átvette a MÁV Debreceni Járműjavítója, illetve a Debreceni Közlekedési Vállalat. Összesen 181 járművet üzemeltek be a gyártás mintegy két évtizede alatt. A típus, amely egy és két vezetőállással, illetve 3, 5, 6 és 10 ajtós kivitelben is készült, Budapestről 1983-ban tűnt el, viszont Debrecenben, Miskolcon és Szegeden a legutóbbi időkig közlekedett. A kétirányú kialakítású, 10 ajtós, „bengáli” becenevű villamost eredetileg az FVV helyezte üzembe 1233-as pályaszámon 1964-ben, majd 1983-ban átadták a Debreceni Közlekedési Vállalatnak. A cívisvárosban 492-es pályaszámon közlekedett, később ismét Budapestre került, ahol 2018-ban nemcsak eredeti állapotára újították fel, de visszakapta 1233-as pályaszámát is.

Olvasónk videóját itt nézheti meg: