Átverték a négygyermekes édesanyát gyászoló családot, pad áll a Duna közepén – videók!

Trombózis miatt életét vesztette egy 28 éves, négy gyermeket nevelő fiatalasszony. A Bács-Kiskun vármegyei Tasson élő Vanda néhány hete hozta világra a kisfiát császármetszéssel. Hazaengedték a kórházból, de néhány nap múlva rosszul lett. Kórházba szállították, ugyanis azonnal műtétre volt szüksége, de Vanda ezt már nem élte túl. A családja összeroppant, ám ahelyett, hogy gyászukba merülhetnének, újabb és újabb terhek szakadnak rájuk. Vanda édesapja, Kucsera Imre számolt be arról, mi történt velük: Már hónapok óta terveztük, hogy az egész család elutazik nyaralni a Balatonhoz. Sikerült is találni egy hölgyet, aki nagyon jó árban biztosított egy családi házat Zamárdiban, amit le is foglaltunk. Ki kellett fizetnünk neki 30 százalékot előlegként, azaz körülbelül 120 ezer forintot. Minden rendben volt látszatra, ugyanis számlát is kaptunk. A gyerekek és mi is vártuk már nagyon, hogy el tudjunk menni egy kicsit pihenni, de aztán néhány napja történt ez a szörnyűség Vandával. Igazából nem is foglalkoztunk most ezzel, de az egyik este a feleségem Facebookon belefutott egy körözési fotóba… Kiderült, hogy akinek átadtuk a pénzt, az egy csaló.”

Vanda már nem jött haza a kórházból. Fotó: olvasói

Július 24–25–26. este 20 órától, illetve eső, szél vagy nem megfelelő időjárási viszonyok miatt július 27–28. este 20 órától Budapest XX. kerületében gyérítik a szúnyogokat. A földi szúnyoggyérítés egész Pesterzsébetet érinti az adott időszakban, olvasható Pesterzsébet önkormányzatának tájékoztatásában.

Ezúton értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy Budapest, XX. kerület belterületén földi úton történő szúnyoggyérítésre kerül sor ULV (hidegköd) képzéssel

– hívták fel a figyelmet.

Egyre több kellemetlenséget okoznak a szúnyogok. (Képünk illusztráció) Fotó: nechaevkon

Évekkel ezelőtt egy kis félsziget alakult ki a Dunában a Margit híd középső pillérének déli oldalán az alacsony vízállás miatt. Közel öt évvel ezelőtt leleményes emberek, kihasználva az ideiglenes félsziget adta lehetőségeket, egy padot helyeztek el rajta gerillaakcióval. Azonban közel sem veszélytelen az odajutás, hiszen köveken egyensúlyozva kell átjutni a néhol derékig érő vízben, a Duna sodrásáról nem is beszélve. Senkinek sem ajánljuk a megközelítését, ami szabálysértésnek minősül; a vízirendőrök pedig szemmel tartják a padot.

A Metropol videót is készített a padról, íme:

Nagyon úgy néz ki, hogy a főváros vezetése tönkretette az egykor háromsávos Üllői utat. A 3-as metró felújításának idejére az oldalsó sávból buszsávot alakítottak ki, hogy a metrópótló buszok zavartalanul tudjanak közlekedni. Ez idáig rendben is van, az autósok úgy tudták, ez ideiglenes megoldás, amit addig kell elviselniük, amíg a metrófelújítás tart. Csakhogy a metró felújítása befejeződött, de a sávot nem kapták vissza az autósok: Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis biciklisávot álmodott meg a helyére; amivel nem is lenne probléma, ha nem az egyik legforgalmasabb út jelentős részét jelölte volna ki erre a célra. A fővárosiak kiakadtak, többségük nem érti a főpolgármester döntését, szerintük logikátlan, az egész. A taxisok is bosszankodnak, hiszen nekik is a többi autó között, a dugóban kell araszolniuk.

Korábban is bajba került már a tengeralattjáró: a Titan 2021-ben is csak isteni szerencsével úszta meg a katasztrófát. Akkumulátorai lemerültek, a kapszula a tenger fenekére süllyedt és úgy tűnt, legjobb esetben is 16 órába telik, míg egyáltalán meg tud mozdulni. De még ez az eset sem volt intő jel Stockton Rush, az utazás szervezőjének számára.

Halálra voltunk ítélve

– emlékezik vissza azokra a pokoli órákra Jaden Pan, amit a Titan utasaként élt át az Atlanti-óceán fenekén a kapszulába zárva. A Titanic roncsánál jártak, két órát töltöttek az 1912-ben elsüllyedt óceánjáró maradványainál, amikor hirtelen elment az áram a kapszulában. Teljesen sötét lett. Az egyik utas elemlámpát tartva a szájában világított a rendkívül szűk belső térben. A technikai részletek leírását keresték Rush-sal. Nagyjából 3800 méteren jártak ekkor, aztán Rush elmondta, mi fog történni velük. Panék pedig hirtelen, mint egy darab kő, a tengerfenékre hullottak a Titan szénszálas kabinjának rabjaként. Ők akkor szerencsésen megmenekültek, ám Pan kijelentette: soha többet nem száll fel a tengeralattjáró fedélzetére!