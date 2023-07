"Nincs időnk rendesen gyászolni se": átverték a négygyerekes Vandát gyászoló családot

Felfoghatatlan veszteség – ahogyan arról korábban írtunk, trombózis miatt életét vesztette egy 28 éves, négy gyermeket nevelő fiatalasszony. A Bács-Kiskun vármegyei Tasson élő Vanda néhány hete hozta világra a kisfiát császármetszéssel. Hazaengedték a kórházból, de néhány nap múlva rosszul lett. Kórházba szállították, ugyanis azonnal műtétre volt szüksége, de Vanda ezt már nem élte túl. A családja összeroppant, ám ahelyett, hogy gyászukba merülhetnének, újabb és újabb terhek szakadnak rájuk. Vanda édesapja, Kucsera Imre számolt be arról, mi történt velük.

Vanda már nem jött haza a kórházból. Fotó: olvasói

Le kellett mondani a nyaralást

" Már hónapok óta terveztük, hogy az egész család elutazik nyaralni a Balatonhoz. Sikerült is találni egy hölgyet, aki nagyon jó árban biztosított egy családi házat Zamárdiban, amit le is foglaltunk. Ki kellett fizetnünk neki 30 százalékot előlegként, azaz körülbelül 120 ezer forintot. Minden rendben volt látszatra, ugyanis számlát is kaptunk. A gyerekek és mi is vártuk már nagyon, hogy el tudjunk menni egy kicsit pihenni, de aztán néhány napja történt ez a szörnyűség Vandával. Igazából nem is foglalkoztunk most ezzel, de az egyik este a feleségem Facebookon belefutott egy körözési fotóba…. Kiderült, hogy akinek átadtuk a pénzt, az egy csaló."

Temetésre fordítják a nyaralásra félrerakott pénzt

Imréék hiába próbálták elérni a szállást kínáló nőt, már senkinek sem veszi fel a telefont.

Persze fel vagyunk háborodva, hiszen még ez is a nyakunkba szakadt, de azt mondom, hogy bár csak a csalóval kellene foglalkoznunk és nem a lányom halálával…

- folytatta. "Nincs időnk rendesen gyászolni se, hiszen minden napra jut teendő, itt van a négy gyermek, akik szinte minden percünket lefoglalják. Mellette pedig intéznünk kellett Vanda temetését is. Most sajnos azt kell mondanom, hogy a nyaralásra szánt összeget és egy kicsit többet is, a lányom temetésére fogjuk elkölteni…"

Mindenképp szeretett volna egy negyedik gyermeket is. Fotó: olvasói

Gyermeke születésnapján hamvasztották el Vandát

Ahogyan azt a Metropol is megírta, Vandát pont a legidősebb lánya születésnapján hamvasztották el.

Borzasztó… A kislánynak pont aznap volt a születésnapja, amikor elhamvasztották Vandát

– mondta korábban Imre. „Az édesanyjával együtt választotta ki korábban a tortáját. Már nagyon várta a kislány, hogy megünnepeljük a szülinapját… Persze elmondtuk a gyerekeknek, hogy mi történt, de még kicsik, nem tudják felfogni. Alapvetően jól vannak, csak este nagyon megszokták, hogy Vanda fürdeti és fekteti le őket, így sírva keresik őt…”

Trombózisba halt bele az édesanya

Miután az édesanya rosszul lett az otthonában, mentőt hívtak hozzá. Kecskemétre szállította a mentő, ahol azonnali műtétre volt szüksége, ugyanis kiderült: egy vérrög elérte a szív artériáját és elzárta a szívet.

A lányomat császározták, ami rendben ment

– mondta Vanda édesapja. "Amikor hazaengedték, betartotta az orvosi utasításokat, mégis, tíz napra rá rosszul lett. Kihívták az ügyeletet és a mentőket, de időközben elmúlt a rosszulléte, így nem akart elmenni a mentővel. Végül a férjével az orvosra bízták, mi legyen és ő nem látott okot a kórházi kezelésre, vizsgálatok nélkül közölte, hogy a lányom ki van merülve és folyadékra van szüksége. Aztán pár nappal később ismét rosszul lett, akkor bevitték a kórházba, de onnan már soha többet nem jött haza...”

A gyerekek minden este az édesanyjukat keresik. Fotó: olvasói

Segítségre van szüksége a családnak

"Bármi történik, a családot egyben fogjuk tartani!" – fogadkozott Imre. „A vejemnek hamarosan megszűnik a munkahelye, így még nehezebb lesz anyagilag a négy gyerekkel. A lányom számláját azonnal zárolták, nem férünk hozzá, pedig arra jött a családi pótlék. Mi mindent megteszünk értük, de szükségünk lesz segítségre” - tette hozzá a kicsik nagyapja.

Aki segíteni szeretne a családnak, itt teheti meg Olvasóink már eddig is sok segítséget nyújtottak a családnak korábbi cikkeink után, amit a négy félárva kisgyermek nevében kérésére közöljük a család számlaszámát: 10402128-86768366-80571009, számlatulajdonos: Kocsi András.