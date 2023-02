Sosem lesz vége? Újabb kamu indokkal próbálnak lakásokba bejutni a fővárosban - Fotó!

Lassan nem telik el nap úgy, hogy ne számolnánk be magukat igazolni nem tudó "munkásemberekről" Budapesten, csak az elmúlt 3 évben 10 különböző álszakma képviselője bukkant fel a lakástulajdonosoknál, hogy hamis indokokkal bejussanak hozzájuk körülnézni, terepszemlézni vagy akár rögtön lopni. A legújabb incidens során erkély- és korlátfelújító munkásként mutatkoztak be a szélhámosok egy kőbányai panelházban. Összegyűjtöttük a csalók leggyakoribb módszereit, és néhány ötletet is adunk, hogyan kerülheted el, hogy áldozattá válj.

Egy kőbányai társasházban ezt a figyelmeztetést tették ki /Fotó: Olvasói fotó

Február közepén egy ijesztő üzenet jelent meg a X. kerületi Bihari utcában. A felhívás figyelmezteti a lakosokat, hogy ne engedjenek be idegent a társasházba, ugyanis a felújítási munkákról mindig a közgyűlésen tájékoztatják az ott lakókat. Ezáltal, ha nincsen semmilyen bejelentés, akkor szinte biztos, hogy rosszakarók próbálnak kamu indokkal bejutni az ingatlanba.

A teljesség igénye nélkül bemutatjuk, hogy milyen álszakmák képviselőjeként próbáltak már meg embereket átverni a szélhámosok:

Adták már ki magukat a csatornázási művek munkatársainak, de magukat nem tudták igazolni. Visszatérő taktikájuk a csalóknak, hogy hátrányos helyzetűeket segítő szervezetek - például a mozgáskorlátozottak - nevében kérnek pénzt az emberektől. Az I. kerületben már papucsos, akcentussal beszélő férfiak is próbálták meg magukról elhitetni, hogy tetőfedők. A népszámlálás idején pofátlanul megkárosítottak egy nyugdíjast 300 ezer forinttal, amikor az önkormányzat számlálóbiztosainak adták ki magukat a bűnözők. A világot sújtó rezsiválságot kihasználva megjelentek a "lakás hőenergia-mérők" is, azonban nem jártak sikerrel Budapesten, ugyanis sehol nem volt ilyenről értesítés a lakóházakban. Óbudán néhány hete egy szintén nyugdíjas hölgy Julcsi figyelmeztette kortársait, hogy egy németül beszélő férfi pénzváltásra kéri meg az áldozatait, majd amikor nem figyel a sértett, akkor kilopja a bankjegyeket a tárcájából. Néhány hónapja egy hasonló figyelmeztetés jelent meg az V. kerület egyik patinásabb részén is a lépcsőházban és a liftben, ugyanis ott is felbukkantak a kamu-házaló ügynökök többször is. Az egyik legfrissebb módszert idén februárban dobták be a csalók: ablakcserére jelentkeztek a különböző társasházak lakóinál, azonban már akkor lebuktak, amikor egy kirohanó kutyát oldalba rúgtak. A mostani eset előtt csupán néhány nappal a XIX. kerületben is történt egy próbálkozás: két rosszarcú férfi nekitámasztotta a létrát egy kertes ház oldalának, majd elkezdték szétszedni az ereszt. Mire kirohant a ház tulajdonosa, a "munkások" azt mondták neki, hogy ők csak eresztisztítók. Sajnos rendszeresen visszatérő átverési mód az is, hogy különböző cégek (OTP, Elmű-ÉMÁSZ, Magyar Posta) nevével élnek vissza a csalók.

Amennyiben értesülnek a rendőrök a csalásról, általában rövid időn belül elfogják az elkövetőket /Fotó: Metropol.hu

Ezt tedd, ha próbálkoznak nálad a csalók