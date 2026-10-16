Dakota Johnson újra az énekessel töltötte az estét

Dakota Johnson és MGK ismét együtt töltöttek egy estét Los Angelesben, ami tovább erősítette a kapcsolatukról szóló pletykákat. A 37 éves színésznőt és a 36 éves zenészt, akinek eredeti neve Colson Baker, a hét közepén látták együtt.

Dakota Johnsont ismét MGK társaságában látták.

Fotó: Lev Radin / Northfoto

Dakota Johnson és Machine Gun Kelly újabb estét töltött együtt

A páros október 14-én, szerda este érkezett egy hollywoodi koktélbárhoz, ahol visszafogott találkozót tartottak. Egy rajongói felvételen az is látható volt, ahogy MGK jókedvűen üdvözöl egy járókelőt, miközben a színésznő mögötte halad be a helyre.

Dakota sötét bőrdzsekit, fehér, rövid felsőt és nadrágot viselt, Machine Gun Kelly pedig teljesen feketébe öltözött, és a kabátja kapucniját is a fejére húzta. A közös este Los Angelesben azért kapott különös figyelmet, mert az utóbbi időben egyre több szó esik arról, hogy barátságuk több lehet egyszerű ismeretségnél.

Egy nyári esküvőn kerülhettek közelebb egymáshoz

Egy bennfentes úgy tudja, hogy korábban már ismerték egymást, igazán azonban Taylor Swift és Travis Kelce júliusi esküvőjén találták meg a közös hangot.

Barátként indult az egész, és gyakran írtak egymásnak, most azonban már több időt töltenek együtt. Még nagyon új ez az egész, de jelenleg odavannak egymásért

– fogalmazott a bennfentes.

A beszámoló szerint a zenész különösen lelkes, a barátainak pedig azt mondta, hogy Dakota Johnson „csodálatos”. A színésznő nemrég egy interjúban arról is beszélt, hogy rendszeresen találkozik olyan hírekkel, amelyek különböző „rejtélyes férfiakkal” hozzák kapcsolatba.

Forrás: Tommy Pisani, Dakota Johnson & MGK Fuel More Romance Rumors During Night Out in L.A., Just Jared, https://www.justjared.com/2026/10/15/dakota-johnson-mgk-fuel-more-romance-rumors-during-night-out-in-l-a/