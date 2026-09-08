Salma Hayek merész fotókkal ünnepelte a születésnapját

Salma Hayek szeptember 2-án töltötte be a 60-at, melynek alkalmából hétfőn egy merész bejegyzéssel örvendeztette meg rajongóit. A színésznő meztelen úszás közben készült képeket osztott meg, miközben a víz gondosan eltakarta a testét, ő pedig láthatóan felszabadultan élvezte a pillanatot.

Salma Hayek meztelen úszással ünnepelte a kerek évszámot.

Fotó: AFP

Salma Hayek fotói felperzselték az internetet

Az egyik képen a vízben fekve, arcát a kezébe támasztva mosolygott, egy másikon hátrahajtotta a fejét, és az ég felé nézett. A képekhez mindössze ennyit írt:

60 és hálás.

A bejegyzéshez hamar érkeztek a születésnapi jókívánságok is. Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Lindsay Lohan és Olivia Munn is azok között volt, akik felköszöntötték a színésznőt.

Hayeket már a 90-es években Hollywood egyik legismertebb szexszimbólumaként tartották számon, és évtizedekkel később is sok figyelem irányul a megjelenésére. Tavaly egy ismert fürdőruhás magazin címlapjára is felkerült, 60. születésnapja környékén pedig ismét sokan méltatták fiatalos megjelenését.



A fiatalos megjelenés mögött nincs szigorú edzésterv

Salma Hayek nem követ szigorú edzéstervet, korábban azt is elmondta, hogy a munkája mellett sokszor nincs ideje sportolni. Inkább a helyes testtartásra és a helyreállító jógára figyel, időnként pedig futópadon táncol, valamint masszázzsal tartja formában az izmait.

A bőrápolásban is megvannak a saját szokásai. Mint mondta, kerüli az invazív kozmetikai beavatkozásokat, ugyanakkor modern bőrápoló technológiákat alkalmaz bőre feszesítésére, és egy Mexikóban is alkalmazott növényi kivonatra esküszik. Az étrendjét sem szabályozza túl szigorúan, saját bevallása szerint ugyanis nem szeret diétázni.

Forrás: Niomi Harris, Salma Hayek strips off for a nude swim and says she's 'grateful' as she celebrates her milestone 60th birthday, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16113413/Salma-Hayek-strips-nude-swim-grateful-milestone-60th-birthday.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490