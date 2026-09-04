Nina Dobrevnek el kellett hagynia a vörös szőnyeget

Nina Dobrev a vörös szőnyegen került kellemetlen helyzetbe a Velencei Filmfesztiválon. A 37 éves Vámpírnaplók sztárja pánt nélküli, flitteres estélyiben állt a kamerák előtt, a fotósok pedig a nevét kiabálták, amikor egy sötét öltönyös férfi lépett oda hozzá.

Nina Dobrev kínos pillanatot élt át a vörös szőnyegen.

Fotó: AFP

Nina Dobrev a vörös szőnyegen értetlenül nézett a férfira

A férfi felemelte a karját, és látszólag azt jelezte, hogy a színésznőnek el kell hagynia a fotózás helyszínét. Közben mondott is neki valamit, Nina Dobrev pedig zavartnak tűnt és láthatóan nem értette, miért szakítják félbe.

Ekkor egy kamera látóterén kívül álló nő közbelépett, így a színésznő még néhány másodpercet kapott a fotózásra. Nem sokkal később azonban egy másik öltönyös férfi továbbkísérte, a színésznő pedig hitetlenkedő arccal távozott, majd kínos mosolyt villantott.

A kínos, vörös szőnyeges jelenet gyorsan terjedni kezdett

Az esetről készült felvétel hamar felkapott lett a közösségi médiában, ahol többen is meglepődtek azon, ahogyan a jelenet lezajlott. Az egyik kommentelő csak annyit írt: „Szegény Nina”. Egy másik azt kérdezte, vajon túl sokáig maradt-e a fotósok előtt, vagy inkább a szervezés csúszott félre.

Volt, aki azt írta, hogy Nina Dobrev helyében a puszta szégyentől legszívesebben eltűnt volna. Más viszont megvédte a biztonsági személyzetet, és úgy vélte, a színésznőt valójában nem küldték el, egyszerűen kevés idő jutott a pózolásra, ezért arra kérték, hogy haladjon tovább.

A felvételből nem derül ki egyértelműen, pontosan miért kellett megszakítani a fotózást. Az viszont jól látszik, hogy Nina Dobrev meglepődött a helyzeten.

Forrás: Jenni McKnight. Nina Dobrev 'kicked off' the red carpet at Venice Film Festival in 'embarrassing' exchange with security, HELLO! Magazine, https://www.hellomagazine.com/us/921643/nina-dobrev-kicked-off-red-carpet-venice-film-festival-embarrassing-exchange-security/