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Hailey Bieber meztelenül pózolt a címlapon

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A modell eddigi egyik legmerészebb fotózását vállalta be, évekkel azután, hogy meghúzta azt a bizonyos határt. A Hailey Bieberről készült meztelen címlapfotó azért keltett különös figyelmet, mert 2021-ben azt mondta, nem szeretné, ha valaha így fotóznák.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.09.09. 11:30
Módosítva: 2026.09.09. 11:32
meztelen fotó Hailey Bieber modell

Hailey Bieber meztelen címlapja a modell eddigi egyik legmerészebb fotózásának eredménye. A 29 éves sztár egy homokos tengerparton pózolt meztelenül egy magazin brazil különszámához, majd több fotót is megosztott a közösségi oldalán.

Hailey Bieber
Hailey Bieberr 2021-ben meghúzta azt a bizonyos határt.
Fotó: AFP

Hailey Bieber meztelen címlapja szembement régi kijelentésével

A fotózás azért keltett különös figyelmet, mert Hailey Bieber 2021-es kijelentése egészen más hozzáállásról árulkodott. Egy, a hitről és a munkáról szóló beszélgetésben akkor arról beszélt, hogy modellként gyakran mutat többet magából, de van egy határ, amelyet nem szeretne átlépni.

Én például nem szeretném, ha valaha meztelenül fotóznának, de minden elismerésem azoké a nőké, akik ebben komfortosan érzik magukat

– fogalmazott.

Ugyanebben a beszélgetésben arról is beszélt, hogy a keresztény hit fontos szerepet játszik a Justin Bieberrel kötött házasságában. Mint mondta, közös hitük nélkül talán nem is lennének együtt.

Justin Bieber is jelezte, hogy tetszenek neki a képek

Hailey Bieber meztelen címlapja a közösségi oldalon is nagy figyelmet kapott, a bejegyzést eddig 1,5 millióan kedvelték, köztük pedig ott volt Justin Bieber, Kim Kardashian, Chrissy Teigen és Hilaria Baldwin is, Kylie Jenner és Khloé Kardashian kommentben reagált.

A képek IDE KATTINTVA megtekinthetőek.

 

Forrás: Brian Marks, Justin Bieber's wife Hailey goes NAKED for ICE Magazine cover... after saying she wouldn't 'ever' pose nude, Daily Mail, https://www.dailymail.com/tvshowbiz/article-16115403/Justin-Bieber-Hailey-NAKED-ICE-Magazine-cover-nude.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

 

 

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