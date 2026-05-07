Újabb csapás Zámbó Krisztiánéknál: Lakhatatlanná vált a házuk

Az elmúlt időszak egyáltalán nem alakult könnyen a páros számára. Zámbó Krisztiánék a kórházban kezdték az évet, a tavasz pedig a teljes ház felújítását tartogatta meglepetésként.

Zámbó Krisztián az elmúlt időszakban éjjel-nappal a kedvese mellett volt és ápolta őt

Zámbó Krisztián ismét foghatja a fejét

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzsi még januárban szenvedett súlyos balesetet, amikor a nagy havazás idején elcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett, hogy lábtörést szenvedett és műteni is kellett. A hosszú hónapokig tartó felépülés után végre kezdett minden a helyére kerülni. A rajongók folyamatosan érdeklődtek a Zámbó Krisztián párja hogyléte felől, ami érthető, hiszen hónapokig húzódott a felépülése a műtét után. Takács Zsuzsi Instagram-oldalán megnyugtatta követőit: állapota folyamatosan javul, már magassarkút is tud hordani, végre újra aktívabb életet élhet és csatlakozhat Krisztián fellépéseihez. A fesztelen öröm azonban nem tartott sokáig. Egy újabb váratlan probléma árnyékolta be a mindennapjaikat: csőtörés történt a Balatonnál található házukban, amely komoly károkat okozott. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbította, hogy az épület meg is süllyedt, így elkerülhetetlenné vált egy átfogó felújítás.

Zsuzska elárulta, végre magassarkúban is újra járhat

„Csőtörés volt és hirtelen megsüllyedt az épület”

Takács Zsuzska így számolt be a történtekről:

Kezdésnek most pénteken elutazunk egy olyan helyre, ahova már nagyon régóta szeretnék Magyarországon belül, Tarcalra. Imádom ezeket a kastélyos, különleges hangulatú szállodákat, itt tartjuk meg Krisztián márciusi születésnapját, mert most már bátran programozhatok, wellnessezhetek.

Majd hozzátette:

Ezen kívül sajnos a Balatonon szét van bombázva a ház, mert csőtörés volt és hirtelen megsüllyedt az épület, úgyhogy óriási károk estek és nagy felújításban vagyunk.

A helyreállítás várhatóan hónapokig eltart, és egyelőre kérdéses, mikor élvezhetik újra gondtalanul a nyaralójukat. Elképzelhető, hogy idén nyáron nem készülnek el teljesen a munkálatokkal.