Újabb csapás Zámbó Krisztiánéknál: Lakhatatlanná vált a házuk
Komoly megpróbáltatásokon megy keresztül a sztárpár, akikre egymás után zúdultak a nehézségek az elmúlt hónapokban. Zámbó Krisztiánék háza lakhatatlanná vált egy óriási csőtörés után.
Az elmúlt időszak egyáltalán nem alakult könnyen a páros számára. Zámbó Krisztiánék a kórházban kezdték az évet, a tavasz pedig a teljes ház felújítását tartogatta meglepetésként.
Zámbó Krisztián ismét foghatja a fejét
Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzsi még januárban szenvedett súlyos balesetet, amikor a nagy havazás idején elcsúszott, és olyan szerencsétlenül esett, hogy lábtörést szenvedett és műteni is kellett. A hosszú hónapokig tartó felépülés után végre kezdett minden a helyére kerülni. A rajongók folyamatosan érdeklődtek a Zámbó Krisztián párja hogyléte felől, ami érthető, hiszen hónapokig húzódott a felépülése a műtét után. Takács Zsuzsi Instagram-oldalán megnyugtatta követőit: állapota folyamatosan javul, már magassarkút is tud hordani, végre újra aktívabb életet élhet és csatlakozhat Krisztián fellépéseihez. A fesztelen öröm azonban nem tartott sokáig. Egy újabb váratlan probléma árnyékolta be a mindennapjaikat: csőtörés történt a Balatonnál található házukban, amely komoly károkat okozott. Ráadásul a helyzetet tovább súlyosbította, hogy az épület meg is süllyedt, így elkerülhetetlenné vált egy átfogó felújítás.
„Csőtörés volt és hirtelen megsüllyedt az épület”
Takács Zsuzska így számolt be a történtekről:
Kezdésnek most pénteken elutazunk egy olyan helyre, ahova már nagyon régóta szeretnék Magyarországon belül, Tarcalra. Imádom ezeket a kastélyos, különleges hangulatú szállodákat, itt tartjuk meg Krisztián márciusi születésnapját, mert most már bátran programozhatok, wellnessezhetek.
Majd hozzátette:
Ezen kívül sajnos a Balatonon szét van bombázva a ház, mert csőtörés volt és hirtelen megsüllyedt az épület, úgyhogy óriási károk estek és nagy felújításban vagyunk.
A helyreállítás várhatóan hónapokig eltart, és egyelőre kérdéses, mikor élvezhetik újra gondtalanul a nyaralójukat. Elképzelhető, hogy idén nyáron nem készülnek el teljesen a munkálatokkal.
