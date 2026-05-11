Kovács Gyopár megrázó vallomása a szakításról: „Rettenetes nárcisztikus emberrel voltam együtt”

A szakításokat mindenki másképp dolgozza fel: van, aki azonnal továbblép, mások hosszú hónapokra teljesen összetörnek lelkileg. Az érzelmileg megterhelő kapcsolatok pedig sokszor évekre nyomot hagynak az emberben. Kovács Gyopár most egészen őszintén beszélt arról, milyen mélypontokat élt át korábbi kapcsolataiban, és azt is bevallotta, hogy volt olyan párja, aki mellett teljesen elveszítette önmagát. A színésznő Dallos Bogi Lelkizünk podcastjének vendégeként mesélt a fájdalmas időszakokról és a gyógyulás folyamatáról.

Kovács Gyopár szakításokról vallott, egy nárcisztikus emberrel kellett lezárnia korábban a kapcsolatot (Fotó: Direct One)

Kovács Gyopár nehezen lépett ki a rossz kapcsolatból

Kovács Gyopár szerint volt olyan kapcsolata, amelyből szinte megkönnyebbülés volt kilépni. A színésznő bevallotta, hogy egy idő után teljesen elveszítette önmagát a párja mellett.

Nekem volt arra példa, hogy fellélegeztem, amikor én szakítottam. Akkor már éreztem, hogy jó ideje nem voltam benne a kapcsolatban. Olyanra is volt példa, hogy egy rettenetes nárcisztikus emberrel voltam együtt. Amikor abból ki tudtam végre lépni két év után, akkor rettenetesen boldog voltam. Az egy akkora fellélegzés volt. Kénytelen voltam visszatalálni magamhoz, mert abban én teljesen elvesztettem önmagamat

– vallotta be őszintén.

A színésznő szavai sokakat megráztak, hiszen egyre többen beszélnek arról, milyen komoly lelki sérüléseket okozhat egy manipulatív kapcsolat.

A szakítások után teljesen szétesik

Gyopár arról is mesélt, hogy amikor vele szakítottak, az sokkal nehezebben érintette. Elárulta, hogy ilyenkor szélsőséges érzelmi hullámzásokat él át.

Nagyon tudok szomorkodni, mert mélyérzésű vagyok és meg tudtam élni a lenteket és a fenteket. A lenteket nagyon. Utána viszont jön egy kattanás, egy mániákus epizód. Akkor mindent meg akarok csinálni, amit valaha is akartam. Felírom a kis naptáramba és meg is csinálom

– mesélte az Erkel Színház színésznője.

A színésznő szerint azonban ez az időszak sem tart örökké, mert utána mindig jön egy komolyabb lelki mélypont.

Amikor lemegy ez az abszurd produktivitás, amit akkor csinálok magammal – ezt nem direkt, csak egyszerűen ez a feldolgozási folyamat –, utána van egy hullámvölgy, amikor tényleg elkezdem feldolgozni, hogy mi történik velem és utána indul a gyógyulás

– mondta őszintén.